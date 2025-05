Giovedì sera lo United deve difendere l’ottimo 3-0 dell’andata contro l’Athletic Bilbao, e potrà farlo contando anche sul fattore campo dell’Old Trafford in questa semifinale di ritorno di UEFA Europa League 2024-2025. Pronostico Manchester United-Athletic Bilbao 8 maggio 2025.

Pronostico Manchester United-Athletic Bilbao 8 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Manchester United-Athletic Bilbao, match valido per il ritorno delle semifinali di UEFA Europa League 2024-2025 con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e consigli per le scommesse gratuite sul calcio.

Il Manchester United si gioca tutto in Europa League, viste le fatiche in campionato. Proprio come il Tottenham, che potrebbe affrontare in una finalissima tutta inglese, i Red Devils si giocano tutto in EL, e sempre proprio come gli Spurs possono contare sulla vittoria dell’andata, in questo caso anche migliore visto che lo United ha vinto 3-0 all’andata in Spagna, e giocherà il ritorno in casa (mentre il Tottenham giocherà in trasferta in Norvegia). Ci sono tutti i presupposti per il passaggio del turno da parte di un Manchester che nel weekend si è un pò distratto nel 3-4 sul campo del Brentford.

L’Athletic Bilbao ci proverà fino all’ultimo, visto che la finale si giocherebbe proprio nella città basca, e avrebbe un valore doppio raggiungerla dopo aver chiuso la fase eliminatoria in seconda posizione alle spalle della Lazio e proprio davanti allo United, quindi ha eliminato Roma e Glasgow Rangers in due doppi confronti molto tirati, prima di approdare in semifinale. I baschi lo scorso fine settimana hanno pareggiato 0-0 in casa della Real Sociedad, nella Liga spagnola dove sono in quarta posizione con tre punti di vantaggio sul Villarreal, quinto.

Probabili Formazioni Manchester United-Athletic Bilbao

Manchester United (3-4-3): Onana; Maguire, Lindelof, Yoro; Mazraoui, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Diallo, Hojlund, Bruno Fernandes. Allenatore: Amorim.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche; Inigo Ruiz, Jauregizar; I. Williams, Unai Gomez, N. Williams; Sannadi. Allenatore: Valverde.

Migliori quote Manchester United-Athletic Bilbao

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio per questo match valido per le semifinali di UEFA Europa League 2024-2025. United favorito per un altra vittoria @2.15 su Sisal mentre il successo esterno si gioca @3.40 su Snai, col pareggio @3.65 su Goldbet.

Guida TV Europa League: dove vedere Manchester United-Athletic Bilbao?

Manchester United-Athletic Bilbao si giocherà a Old Trafford, in programma alle 21:00 di giovedì 8 maggio. Diretta via satellite e in pay tv su Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della trasmissione streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati.

Le nostre scommesse su Manchester United-Athletic Bilbao

Anche una vittoria potrebbe non bastare all’Athletic Bilbao che comunque ha giocato una grande competizione ed è motivato dall’eventuale finale interna. La squadra sta giocando bene anche in Liga e secondo noi venderà cara la pelle dando il 100% all’Old Trafford. Lo United in questa stagione troppo spesso è crollato, probabilmente il 3-0 dell’andata per la squadra di Amorin basterà per il passaggio del turno, ma per le scommesse di questo match prendiamo la doppia chance in favore degli ospiti che potranno fare risultato uscendo a testa alta, o provando la remuntada.

Il nostro pronostico Manchester United-Athletic Bilbao: X2 @1.75 Eurobet

Risultato Esatto Manchester United-Athletic Bilbao

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 2-1, 1-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.