Giovedì ricco di calcio con l’andata dei terzi turni di qualificazione per le prossime competizioni europee della UEFA, l’Europa League e la Conference League. Andiamo a vedere i match che ci attendono, le quote, e il calendario completo con le Qualificazioni Europa League 7 agosto 2025.

Qualificazioni Europa League 7 agosto 2025: le sfide più interessanti

Andiamo a vedere i match di qualificazione alla prossima Europa League 2025-2026 in un giovedì con tante partite in programma, e non mancano le sfide interessanti anche a livello betting per queste sfide d’andata del terzo turno preliminare.

Panathinaikos-Shakhtar

Al Spiros Louis Olympic Stadium di Atene il Panathinaikos ospiterà lo Shakhtar Donetsk in occasione del match valevole per il terzo turno preliminare di qualificazione di Europa League. La sfida è in programma giovedì 7 agosto 2025 con calcio d’inizio alle ore 20:00.

La formazione greca, guidata in panchina dal portoghese Rui Vitoria, è stata retrocessa dalla Champions all’Europa League dopo la sconfitta per mano dei Glasgow Rangers nel secondo turno preliminare. Gli scozzesi si sono imposti 2-0 in casa all’Ibrox Stadium (reti di Findlay Curtis e Djeidi Gassama), al ritorno ad Atene solo 1-1 con ancora il 21enne francese dei Rangers a segno dopo il provvisorio vantaggio del Trifoglio con l’ex Sassuolo e Sampdoria Filip Djuricic.

Lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan ha già sulle spalle due turni preliminari. Nel primo ha schiantato i finlandesi dell’Ilves (6-0 all’andata e 0-0 al ritorno), mentre nel turno successivo ha eliminato il Besiktas dell’ex Roma Tammy Abraham (4-2 in Turchia e 2-0 al ritorno).

Il match si preannuncia abbastanza equilibrato a veder le quote. Il Panathinaikos è leggermente avanti a 2.35, con il 2 in lavagna a 2.45. Il pareggio è fissato, invece, a 3.30. L’Over 2,5 si punta 1.98, Under a 1.70. Entrambe le squadre a segno a 1.60, NoGoal a 2.10. L’1 Primo Tempo vale 2.45, primo tempo con più gol è proposto a 2.95.

Paok-Wolfsberger

Il Paok guidato dal romeno Razvan Lucescu, figlio dell’ex tecnico di Brescia e Inter Mircea, ha disputato varie amichevoli. Dopo la sconfitta all’esordio per 2-1 con l’Ajax, la compagine greca ha pareggiato 3-3 con il Go Ahead Eagles per poi mandare al tappeto l’Apollon e il Nijmegen.

Trasferta in terra greca insidiosa per il Wolfsberger di Dietmar Kühbauer che schiererà i suoi col 3-4-1-2: il terzetto formato da capitan Baumgartner, Diabaté e Wimmer agirà a protezione di Polster. A centrocampo, da destra a sinistra, dovrebbero essere impiegati Matic, Sulzner, Schopf e Renner. Zukic in posizione centrale alle spalle del tandem composto da Pink e Ballo. Ecco le probabili formazioni:

Paok Salonicco (4-2-3-1): Pavlenka; Sastre, Kedziora, Michailidis, Baba; Camara, Meité; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Chalov. Allenatore: Lucescu.

Wolfsberger (3-4-1-2): Polster; Baumgartner, Diabaté, Wimmer; Matic, Sulzner, Schopf, Renner; Zukic; Pink, Ballo. Allenatore: Kühbauer.

La sfida tra Paok e Wolfsberger andrà in scena al Toumba Stadium di Salonicco. Il match, alevole l’andata del terzo turno di qualificazione di Europa League, si disputerà giovedì 7 agosto, con kick-off previsto alle 19:30.

Programma completo e quote Europa League del 6-7 agosto 2025

Il programma è ricco di appuntamenti. Ricordiamo che, una volta completato il terzo turno delle qualificazioni, si procederà con gli spareggi, al termine dei quali sarà chiaro il quadro della fase campionato dell’Europa League 2025/25. Chi punta ad accedere tra le 36 squadre che prenderanno parte alla competizione continentale è senza dubbio il Braga. La quarta forza dell’ultimo torneo portoghese troverà sulla sua strada il Cluj, che haì eliminato il Lugano dopo i tempi supplementari. Primo atto in Romania: i lusitani contano di tornare a casa con un risultato positivo per non correre rischi in vista del ritorno.

Gli olandesi dell’Utrecht, rivelazione dell’ultima Eredivisie, ospitano gli svizzeri del Servette, mentre l’FCSB non intende certo complicarsi la vita con il Drita. Per il Legia c’è l’AEK Larnaca; il Rijeka, ex squadra del nuovo ct della Nazionale Rino Gattuso, affronta lo Shelbourne.

Vediamo tutte le sfide in programma il 7 agosto (un paio si giocano già mercoledì 6) con le rispettive quote 1X2 per le scommesse sul calcio:

Conference League: i turni preliminari

In campo anche il terzo turno d’andata dei preliminari di Conference League 2025-2026, la terza competizione UEFA in ordine d’importanza. Sono davvero tante le sfide in programma, e noi ci concentriamo su Polissya Zhytomyr-Paksi sul campo neutrale di Presov in Slovacchia giovedì 7 agosto 2025 con calcio d’inizio alle 20:00.

Partita interessante per un altro aspetto visto che la squadra che risulterà vincente da questa doppia sfida, tra andata e ritorno, affronterà al playoff la Fiorentina di Stefano Pioli (andata in trasferta per i viola il 21 agosto, ritorno il 28 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per i lavori di restyling allo stadio Artemio Franchi).

Il Polissya di Ruslan Rotan, che ha chiuso quarto in campionato la scorsa stagione, ha superato in rimonta l’FC Santa Coloma (Andorra) nel turno precedente (sconfitta per 2-1 all’andata e vittoria per 4-1 al ritorno in trasferta). Gli ungheresi del Paksi, che possono contare sull’esperienza del 38enne attaccante Daniel Bode, sono stati eliminati al primo turno preliminare di Europa League dal Cluj, mentre nel secondo turno di Conference hanno battuto gli sloveni del Maribor (1-0 all’andata e 1-1 al ritorno).

Secondo le quote il Polissya parte leggermente favorito a 2.28, mentre il 2 si trova in lavagna a 2.90. Il pareggio è fissato a 3.20. Più di due gol nel match si gioca a 2.00, Under a 1.66. Segno Goal si scommette a 1.82, NoGoal a 1.85. La combo 1X+Over 1,5 è offerta a 1.88, a quota 1.50 l’Over 8,5 calci d’angolo.

Tutte le partite di Conference League del 7 agosto 2025

Vediamo il calendario completo di questo fitto giovedì di qualificazioni alla prossima UEFA Conference League: