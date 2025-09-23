Pronostico Nizza-Roma: inizia l’Europa League dei giallorossi in trasferta in Francia. Analisi, quote e scommesse calcio

Inizia la UEFA Europa League 2025-2026 con la 1° giornata della prima fase a girone unico, e la competizione dei Giallorossi di Gasperini (reduci dalla vittoria nel derby con la Lazio e da un buon inizio di campionato), parte in Francia, contro un Nizza che invece appare in crisi. Pronostico Nizza-Roma 24 settembre 2025.

Pronostico Nizza-Roma 24 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Nizza-Roma, match valido per la 1° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

La Roma inizierà il suo cammino europeo allo Stade Riviera, affrontando il Nizza mercoledì 24 settembre 2025, con calcio d’inizio alle ore 21:00. L’arrivo di Gian Piero Gasperini ha portato una rivoluzione tattica per i giallorossi che hanno iniziato bene in campionato (una sconfitta e tre vittorie in questo inizio di stagione) e sono galvanizzati dalla vittoria nel derby contro la Lazio dello scorso weekend. La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala, fermato da una lesione alla coscia che lo terrà fuori per almeno 10-15 giorni.

Il Nizza ha invece un rendimento più altalenante, con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque, tra cui un pesante 4-1 subito contro il Brest in Ligue 1. L’unico precedente tra le due squadre risale a un’amichevole del 2022, terminata 1-1. Il Nizza si schiererà probabilmente con un 3-4-2-1. Attenzione al talento di Jérémie Boga, attaccante franco-ivoriano con un passato tra Sassuolo e Atalanta in Serie A, oltre a quello di Terem Moffi, bomber nigeriano da non sottovalutare a disposizione di mister Franck Haise.

Probabili Formazioni Nizza-Roma, Europa League

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi. All. Haise.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini; Soulé, Ferguson. All. Gasperini.

Guida TV Europa League: dove vedere Nizza-Roma?

La partita Nizza-Roma, valida per la 1ª giornata della fase a girone unico di Europa League, si disputerà mercoledì 24 settembre 2025, dalle ore 21:00, all’Allianz Riviera di Nizza. Il match sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW.

Migliori quote Nizza-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Roma favorita anche se in trasferta @2.30 su Sisal mentre la vittoria del Nizza sale @3.10 su Marathonbet, col pareggio @3.40 su Goldbet.

Nizza-Roma
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.103.402.30
3.103.402.25
3.053.352.25
3.003.402.20
3.003.402.30

Le nostre scommesse su Nizza-Roma

Questo sarà il primo confronto europeo tra Nizza e Roma. La squadra francese ha finora perso tutte le 7 partite giocate in Europa contro club italiani. La Roma invece ha perso soltanto 2 degli 11 precedenti contro club francesi nelle massime competizioni europee (sei vittorie, tre pari), vincendo peraltro quattro degli ultimi cinque dal marzo 2007. Nella fase a girone unico della scorsa Europa League, il Nizza è stato uno dei soli due club a non vincere mai: su otto partite giocate, tre pareggi e cinque sconfitte. 

L’allenatore del Nizza, Franck Haise, non ha mai vinto nelle 10 partite allenate in UEFA Europa League (quattro pari, sei ko): si tratta del maggior numero di gare in panchina senza vittorie nella storia della competizione per un singolo mister  Dalla stagione 2009-10, la Roma ha vinto 42 parite in Europa League, meno soltanto di Siviglia (48) e Villareal (53) nella competizione. I giallorossi hanno peraltro realizzato 148 gol: meglio hanno fatto unicamente Lazio (149) e Villareal (164). Giochiamo l’asian handicap 0, -0.5 disponibile su Bet365 che ci darà mezzo rimborso sulla puntata in caso di pareggio per pararci un pò, ma siamo fiduciosi sulla Roma in questo momento. 

ROMA (0, -0,5 AH) @1.98 BET365

Risultato Esatto e scommesse su Nizza-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-1, 1-2, 2-2.

Programma completo 1° giornata UEFA Europa League 2025-2026

La stagione 2025/2026 segna il secondo anno del nuovo formato della UEFA Europa League, con l’introduzione, così come avvenuto per la Champions League, della fase campionato. Questo sistema, che ha sostituito i tradizionali gironi con una classifica unica, vede le squadre affrontare otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, prima di accedere alla fase a eliminazione diretta. 

Mercoledì 24 settembre 2025

  • PAOK – Maccabi Tel-Aviv (ore 18:45)
  • Midtjylland – Sturm Graz (ore 18:45)
  • GNK Dinamo – Fenerbahçe (ore 21:00)
  • Real Betis – Nottingham Forest (ore 21:00)
  • Braga – Feyenoord (ore 21:00)
  • Stella Rossa – Celtic (ore 21:00)
  • Friburgo – Basilea (ore 21:00)
  • Nizza – Roma (ore 21:00)
  • Malmö – Ludogorets (ore 21:00)

Giovedì 25 settembre 2025

  • Go Ahead Eagles – FCSB (ore 18:45)
  • Lille – Brann (ore 18:45)
  • Aston Villa – Bologna (ore 21:00)
  • Salisburgo – Porto (ore 21:00)
  • Utrecht – Lione (ore 21:00)
  • Ferencváros – Viktoria Plzen (ore 21:00)
  • Rangers – Genk (ore 21:00)
  • Stoccarda – Celta Vigo (ore 21:00)
  • Young Boys – Panathinaikos (ore 21:00)
