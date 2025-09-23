Pronostico Aston Villa-Bologna: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 1° giornata Europa League del 25-09-2025

Giovedì è in campo anche il Bologna per l’esordio nella 1° giornata di UEFA Europa League 2025-2026, con la fase a girone unico che per gli emiliani si apre con una trasferta non semplice in Inghilterra, al Villa Park. Pronostico Aston Villa-Bologna 25 settembre 2025.

Pronostico Aston Villa-Bologna 25 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Aston Villa-Bologna, match valido per la 1° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

L’esordio del Bologna in Europa League si terrà a Birmingham, al Villa Park, giovedì 25 settembre 2025, con il fischio d’inizio fissato per le ore 21:00. La squadra di di Vincenzo Italiano è reduce da una stagione da incorniciare, culminata con la vittoria della Coppa Italia in finale contro il Milan e ora punta agli ottavi di Europa League. In campionato il Bologna ha un rendimento altalenante con due vittorie e due scontitte nelle prime 4 giornate di Serie A. Italiano va verso la conferma del modulo 4-2-3-1 con cui ha battuto il Genoa sabato pomeriggio. 

L’Aston Villa non ha vinto nessuna delle prime cinque partite di campionato in Premier, e non riesce a concretizzare la mole di gioco che produce, anche se in Europa League potrebbe trasformarsi con in panchina un certo Unai Emery che questo trofeo lo ha vinto 4 volte in carriera! Anche la squadra di Birmingham è tra le tre grandi favorite d’obbligo per la vittoria finale di questa competizione.

Probabili Formazioni Aston Villa-Bologna, Europa League

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara; Buendia, Rogers, Guessand; Watkins. All. Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Miranda, Lucumí, Vitik, De Silvestri; Moro, Freuler; Dominguez, Orsolini, Bernardeschi; Castro. All. Italiano.

Guida TV Europa League: dove vedere Aston Villa-Bologna

La partita Aston Villa-Bologna, valida per la 1ª giornata della fase a girone unico di UEFA Europa League, si disputerà giovedì 25 settembre 2025, dalle ore 21:00, al Villa Park di Birmingham. Il match sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW. 

Migliori quote Aston Villa-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Aston Villa favorita @1.83 su Goldbet, con il Bologna che si gioca @4.50 su Marathonbet e il pareggio @3.45 su Admiralbet.

Aston Villa-Bologna
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.853.504.50
1.803.404.50
1.803.454.30
1.803.454.40
1.833.504.25

Le nostre scommesse su Aston Villa-Bologna

Nella scorsa stagione europea, l’Aston Villa ha raggiunto i quarti di finale della Champions League, venendo eliminato soltanto dai futuri campioni del PSG. Nel corso del torneo 2024-25, i Villans hanno realizzato 23 gol: mai così tanti in una singola edizione di una grande competizione europea. Il Bologna è stato eliminato nella prima fase della Champions League 2024-25.

L’allenatore dell’Aston Villa, Unai Emery, detiene il record di mister con più partite (93), più vittorie (56) e più trofei (4) nella storia della UEFA Europa League. Emery ha raggiunto la finale nelle ultime cinque stagioni complete di Europa League in cui ha allenato, tranne il 2019-20 in cui fu esonerato dall’Arsenal ad annata in corso. L’Aston Villa non è al meglio, ma il profumo d’Europa e il fattore campo potrebbero dargli qualcosa in più rispetto agli emiliani.

VITTORIA ASTON VILLA @1.85 SISAL

Risultato Esatto e scommesse su Aston Villa-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 1-1.

Programma completo 1° giornata UEFA Europa League 2025-2026

La stagione 2025/2026 segna il secondo anno del nuovo formato della UEFA Europa League, con l’introduzione, così come avvenuto per la Champions League, della fase campionato. Questo sistema, che ha sostituito i tradizionali gironi con una classifica unica, vede le squadre affrontare otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, prima di accedere alla fase a eliminazione diretta. 

Mercoledì 24 settembre 2025

  • PAOK – Maccabi Tel-Aviv (ore 18:45)
  • Midtjylland – Sturm Graz (ore 18:45)
  • GNK Dinamo – Fenerbahçe (ore 21:00)
  • Real Betis – Nottingham Forest (ore 21:00)
  • Braga – Feyenoord (ore 21:00)
  • Stella Rossa – Celtic (ore 21:00)
  • Friburgo – Basilea (ore 21:00)
  • Nizza – Roma (ore 21:00)
  • Malmö – Ludogorets (ore 21:00)

Giovedì 25 settembre 2025

  • Go Ahead Eagles – FCSB (ore 18:45)
  • Lille – Brann (ore 18:45)
  • Aston Villa – Bologna (ore 21:00)
  • Salisburgo – Porto (ore 21:00)
  • Utrecht – Lione (ore 21:00)
  • Ferencváros – Viktoria Plzen (ore 21:00)
  • Rangers – Genk (ore 21:00)
  • Stoccarda – Celta Vigo (ore 21:00)
  • Young Boys – Panathinaikos (ore 21:00)
,
