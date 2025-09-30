Giovedì 2 ottobre, alle ore 18:45 dallo Stadio Olimpico della Capitale, i giallorossi (in testa al campionato con Milan e Napoli dopo lo scorso weekend), ospiteranno i francesi del Lille per la 2° giornata di UEFA Europa League 2025-2026, con la prima fase del girone unico che la squadra di Gasperini ha iniziato con una vittoria. Pronostico Roma-Lilla 2 ottobre 2025.
Pronostico Roma-Lilla 2 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Lilla, match valido per la 2° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.
La Roma sfida un altra squadra francese nella 2° giornata di Europa League. Dopo l’esordio vincente per 2-1 a Nizza, questo giovedì all’Olimpico arriva il Lilla. I giallorossi hanno iniziato molto bene il nuovo ciclo Gasperini visto che il 2-0 del fine settimana sul Verona vede la Roma in testa al campionato di Serie A (assieme a Milan e Napoli). Un Gasperini che per questo match potrebbe riavere a completa disposizione sia Leon Bailey che Paulo Dybala.
Il Lille di Bruno Génésio, con Olivier Giroud, già decisivo nel primo turno della competizione col gol vittoria sul Brann, rappresenta un avversario ostico che vorrà archiviare la sconfitta interna per 0-1 contro il Lione nell’ultimo turno di campionato di Ligue 1 in Francia.
Probabili Formazioni Roma-Lilla, Europa League
ROMA (3-4-2-1): Svilar; N’Dicka, Mancini, Celik; Angelino, Koné, El Aynaoui, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.
LILLE (4-3-3): Berke Özer; Tiago Santos, Mbemba, Goffi, Verdonk; Mukau, Haraldsson, Bentaleb; Sahraoui, Fernandez-Pardo, Giroud. All. Génésio.
Guida TV Calcio Europa League: dove vedere Roma-Lilla?
La partita Roma-Lille, valida per la 2ª giornata della fase a girone unico di EL si disputerà giovedì 2 ottobre 2025, dalle ore 18:45, allo Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport, oltre che in streaming su NOW.
Migliori quote per Roma-Lilla
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Roma favorita in quota massima @1.72 su Sisal mentre la vittoria del Lilla si gioca @4.75 su Goldbet, col pareggio @3.90 su Marathonbet.
|
Roma-Lilla
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.72
|3.75
|4.75
|1.70
|3.90
|4.75
|1.70
|3.75
|4.60
|1.70
|3.85
|4.75
|1.70
|3.85
|4.75
Le nostre scommesse su Roma-Lilla
Le due formazioni si sono affrontate nel 2019 nell’unico precedente vinto 3-2 dalla Roma, ma per questa sfida ci aspettiamo molte meno reti. 5 Under nelle ultime 6 partite della Roma, il Lilla arriva dallo 0-1 di campionato, consigliamo UNDER 2.5 GOL @1.98 BET365.
Risultato Esatto e scommesse marcatori Roma-Lilla
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 1-0.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.