Giovedì 23 ottobre torna in campo anche la UEFA Europa League 2025-2026 con la terza giornata della prima fase a girone unico che vede il Bologna in ottima forma (ma senza Vincenzo Italiano in panchina) in trasferta in Romania. Pronostico Steaua-Bologna 23 ottobre 2025.
Pronostico Steaua-Bologna 23 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Steaua Bucarest-Bologna, match valido per la 3° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio.
Il Bologna ha pareggiato 1-1 lo scorso turno di EL contro il Friburgo e gli emiliani stanno andando bene anche in campionato visto che arrivano dal 2-0 di Cagliari, seconda vittoria consecutiva in Serie A per i felsinei che ora puntano a risalire anche dal 27° posto attualmente occupato nella classifica europea. Nella trasferta in terra romena non ci sarà però l’allenatore, Vincenzo Italiano, ricoverato (e non dovrebbe esserci nemmeno Ciro Immobile, ancora frenato da una lesione muscolare).
Lo Steaua Bucarest, o FCSB, ospita il Bologna all’Arena Națională. Il club romeno, guidato in panchina da Elias Charalambous, è reduce dal ko (0-2) contro lo Young Boys ma è comunque davanti ai rossoblù in classifica (24° posto) e, a differenza della squadra felsinea, ha già vinto una partita in questo torneo: 1-0 contro i Go Ahead Eagles all’esordio.
Probabili Formazioni Steaua Bucarest-Bologna
STEAUA BUCAREST (4-2-3-1): Târnovanu; Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea; Alhassan, Edjouma; Miculescu, O. Popescu, Thiam; Alibec. All. Charalambous.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.
Guida TV Calcio Europa League: dove vedere FCSB-Bologna?
La partita Steaua Bucarest-Bologna, valida per la 3° giornata della fase a girone unico di Europa League si disputerà giovedì 23 ottobre 2025, dalle ore 18:45, all’Arena Națională di Bucarest (Romania). La partita sarà visibile in diretta TV sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.
Migliori quote per Steaua Bucarest-Bologna
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Bologna favorita in trasferta @1.75 su Starvegas, con FCSB in quota fino @5.50 su Sisal per la vittoria mentre il pareggio si gioca @3.85 su Goldbet.
|
Steaua Bucarest-Bologna
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|5.50
|3.75
|1.65
|5.25
|3.80
|1.67
|5.00
|3.80
|1.65
|5.00
|3.70
|1.75
|5.15
|3.85
|1.65
Le nostre scommesse su Steaua Bucarest-Bologna
Le due squadre non si sono mai affrontate in precedenza. Il Bologna è giustamente favorito in trasferta, ma dopo 2 turni di campionato con la porta inviolata, questa volta una rete potrebbe scapparci da parte dei rumeni. Consigliamo entrambe le squadre a segno.
PRONOSTICO: GOL SI @1.95 BET365
Risultato Esatto e scommesse marcatori Steaua Bucarest-Bologna
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-3, 0-2.
