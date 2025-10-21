Giovedì alle ore 20:45 dallo Stadio Olimpico, i giallorossi di Gasperini ospitano il Viktoria Plzen di Bakos per questa sfida valida per la 3° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Europa League. Pronostico Roma-Viktoria Plzen: 23 ottobre 2025.

Pronostico Roma-Viktoria Plzen 23 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Viktoria Plzen match valido per la 3° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio.

La Roma torna in campo in Europa dopo la sconfitta di misura per 0-1 contro i francesi del Lille lo scorso turno, stesso risultato con cui i giallorossi di Gasperini hanno perso il big match dell’ultimo turno di campionato contro l’Inter anche se la squadra giallorossa sembra crescere di settimana in settimana con Artem Dovbyk pronto a scalare del tutto le gerarchie nel reparto offensivo romanista.

Il Viktoria Plzen allenato da Marek Bakoš, è reduce dall’ampio successo (3-0) contro il Malmö e occupa attualmente l’8° posto in classifica, 7 posizioni meglio dei giallorossi. La squadra ceca è guidata da capitan Matěj Vydra che vanta già 1 gol e 2 assist nel torneo.

Probabili Formazioni Roma-Viktoria Plzen

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, N’Dicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Dybala, Soulé; Dovbyk. All. Gasperini.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Jedlička; Dweh, Jemelka, Spáčil, Havel; Valenta, Červ; Memić, Višinský, Vydra; Durosinmi. All. Bakoš.

Guida TV Calcio Europa League: dove vedere Roma-Viktoria Plzen?

La partita Roma-Viktoria Plzen, valida per la 3° giornata della fase a girone unico di Europa League si disputerà giovedì 23 ottobre 2025, dalle ore 21:00, allo Stadio Olmpico di Roma (Italia). Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) ma anche in streaming su NOW.

Migliori quote per Roma-Viktoria Plzen

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote rasoterra per la Roma vincente che non va oltre @1.36 su Marathonbet mentre su Sisal la vittoria del Plzen si gioca fino @8.50 volte la posta, col pareggio @5.20 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Roma-Viktoria Plzen

Le squadre si sono affrontate 5 volte nella loro storia, e dopo i primi 2 pareggi sono arrivate 2 vittorie della Roma, anche se l’ultimo confronto è andato al Plzen che ha vinto 2-1. Nelle ultime 3 sfide le squadre hanno sempre regalato gol e spettacolo, come speriamo di vedere anche in questo turno dove consigliamo almeno 3 gol totali.

PRONOSTICO: OVER 2.5 GOL @1.57 BET365

Risultato Esatto e scommesse marcatori Roma-Viktoria Plzen

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-1, 1-1.

