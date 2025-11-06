Pronostico Rangers-Roma: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Europa League del 6 novembre 2025

Pronostico Rangers-Roma 6 novembre 2025
Pronostici Europa League
5 Novembre 2025

Giovedì 6 novembre si torna in campo per la 6° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Europa League 2025-2026, con i giallorossi impegnati in Scozia contro il Glasgow Rangers. Pronostico Rangers-Roma 6 novembre 2025.

Pronostico Rangers-Roma 6 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Rangers-Roma match valido per la 4° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio.

Reduce da due sconfitte consecutive – prima col Lille, poi col Viktoria Plzen, e sconfitta per 0-1 anche domenica in campionato, nel big match col Milan dove Dybala ha sbagliato il rigore del possibile pareggio, la Roma cerca di tornare al successo in uno degli stadi più iconici d’Europa: l’Ibrox di Glasgow.

I Rangers di Danny Röhl si trovano in fondo alla classifica e ha finora hanno sempre perso in 3 partite in Europa. Particolarmente pesante la sconfitta per 0-3 nell’ultimo turno contro il sorprendente Brann, l’avversario del Bologna in questo turno.

Pronostico Rangers-Roma 6 novembre 2025

Pronostico Rangers-Roma 6 novembre 2025

Probabili Formazioni Rangers-Roma

RANGERS (4-3-3): Butland; Meghoma, Djiga, Souttar, Tavernier; Raskin, Rothwell, Aasgaard; Gassama, Chermiti, Antman. All. Röhl.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; N’Dicka, Mancini, Hermoso; Çelik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini.

Guida TV Calcio Europa League: dove vedere Rangers-Roma?

La partita Rangers-Roma, valida per la 4ª giornata della fase a girone unico di Europa League, si disputerà giovedì 6 novembre 2025, dalle ore 21:00, all’Ibrox Stadium di Glasgow (Scozia). Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) ma anche in streaming su NOW.

Migliori quote per Rangers-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Rangers-Roma
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
4.753.751.75
4.303.801.75
4.403.851.73
4.403.801.73
4.403.851.73

Le nostre scommesse su Rangers-Roma

Prima volta che le due squadre di affrontano. Nelle partite dei Rangers vediamo sempre molte reti, anche in campionato, di recente hanno infatti perso 1-3 contro gli Arci rivali del Celtic. Al contrario la Roma arriva dallo 0-1 di Milano e in questa sfida non vediamo entrambe le squadre a segno, andiamo col Gol No quasi alla pari in quota per un raddoppio pieno.

PRONOSTICO: GOL NO @1.97 SNAI

Risultato esatto e scommesse marcatori

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 0-2, 1-3.

