Giovedì 6 novembre, alle ore 21:00 dallo Stadio Dall’Ara, si gioca la 4° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Europa League 2025-2026, con un Bologna in grande forma che ospita il pericoloso e sorprendente Brann. Pronostico Bologna-Brann 6 novembre 2025.

Pronostico Bologna-Brann 6 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Brann match valido per la 4° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio.

Il Bologna sta andando bene in campionato, ma anche in Europa si sta mettendo in evidenza dopo il 2-1 contro la Steaua Bucarest nello scorso turno di EL. I rossoblu sono risaliti fino al 18° posto in classifica, ma vogliono continuare a risalire, sfruttando anche il fattore campo.

Attenzione però al sorprendente Brann. La squadra norvegese, allenata da Freyr Alexandersson, è reduce da due vittorie di fila e, nel terzo turno, ha surclassato 3-0 i Rangers. Rientrando così tra le migliori otto squadre, con 6 punti fatti in tre giornate. Attenzione allora a sottovalutare capitan Fredrik Pallesen Knudsen e compagni, anche perché il Brann ha già mostrato un’ottima organizzazione collettiva di gioco.

Probabili Formazioni Bologna-Brann

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano.

BRANN (4-3-3): Dyngeland; Dragsnes, Helland, Knudsen, De Roeve; Guðmundsson, Sørensen, Kornvig; Finne, Holm, Mathisen. All. Alexandersson.

Guida TV Calcio Europa League: dove vedere Bologna-Brann?

La partita Bologna-Brann, valida per la 4ª giornata della fase a girone unico di Europa League, si disputerà giovedì 6 novembre 2025, dalle ore 21:00, allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna (Italia). Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253) ma anche in streaming su NOW.

Migliori quote per Bologna-Brann

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Brann

Primo scontro diretto di sempre tra Bologna e Brann che non si sono mai affrontate prima. Il Brann ha un ottimo impianto di gioco offensivo, anche il Bologna crea molto in avanti ma ha sempre concesso almeno una rete nelle 3 partite di Europa League, oltre ad arrivare dalla vittoria in campionato a Parma, dove ha comunque subito un gol nel 1-3 finale. Andiamo con entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.91 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 3-0.

