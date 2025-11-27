Giovedì alle ore 18:45 dallo Stadio Olimpico della capitale la Roma di Gasperini ospita il sorprendente Midtjylland che guida la classifica della prima fase a girone unico di UEFA Europa League, che questa settimana ha in programma la 5° giornata. Pronostico Roma-Midtjylland 27 novembre 2025.

Pronostico Roma-Midtjylland 27 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Midtjylland match della 5° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

La Roma è carica dopo la vittoria sulla Cremonese che ha portato i giallorossi in testa al campionato di Serie A, e ora per gli uomini di Gasperini c’è da pensare nuovamente all’Europa dove i giallorossi hanno battuto 2-0 i Rangers nell’ultimo turno

Il Midtjylland è un avversario da non sottovalutare visto che la formazione danese, guidata in panchina da Mike Tullberg, ha vinto tutte le partite finora giocate nel torneo e guarda quindi tutti dall’alto verso il basso in classifica con 12 punti: 11 gol fatti (miglior attacco) e soli 3 subiti. Merito anzitutto dell’attaccante classe 2004 Franculino Djú, autore già di 3 gol nel torneo.

Probabili Formazioni Roma-Midtjylland

ROMA (3-4-3): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Ólafsson; Mbabu, Diao, Erlic, Bech Sørensen; Bravo, Billing; Osorio, Cho, Gogorza; Franculino. All. Tullberg.

Guida TV Calcio Europa League: dove vedere Roma-Midtjylland?

La partita Roma-Midtjylland, valida per la 5ª giornata della fase a girone unico di Europa League si disputerà giovedì 27 novembre 2025, dalle ore 18:45, allo Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) ma anche in streaming su NOW.

Migliori quote per Roma-Midtjylland

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Roma-Midtjylland

Le due squadre non si sono mai affrontate in passato. Come detto il Midtjylland ha il miglior attacco della competizione. Tra campionato e coppa i danesi hanno segnato 6 partite da Over 2.5 gol su 8 mentre la Roma in Serie A ha vinto 3-1 a Cremona. Andiamo con un altro match da Over.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.62 SNAI

Risultato esatto finale e scommesse marcatori Roma-Midtjylland

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-1, 1-1.

