Il Bologna continua a volare in Serie A dopo il 3-0 di Udine, e ora la squadra di Vincenzo Italiano è pronta per la 5° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Europa League 2025-2026 e giovedì allo Stadio Dall’Ara arrivano gli austriaci del Red Bull Salzsburg che è in crisi. Pronostico Bologna-Salisburgo 27 novembre 2025.

Pronostico Bologna-Salisburgo 27 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Salisburgo match della 5° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

Il Bologna di Vincenzo Italiano occupa attualmente il 24° e ultimo posto disponibile per accedere ai playoff-spareggi, ma è in striscia positiva da tre partite di fila, incluso l’ultimo 0-0 contro il Brann. L’impegno casalingo contro il Salisburgo diventa però fondamentale in ottica qualificazione, perché il club felsineo deve sfruttare al meglio il momento, non proprio entusiasmante, della formazione austriaca.

Il Red Bull Salisburgo è reduce sì dalla vittoria contro il Go Ahead Eagles del turno precedente, ma anche da tre ko nelle prime tre giornate della competizione e nel fine settimana ha perso 2-3 anche in casa col Tirol nel campionato di calcio austriaco.

Probabili Formazioni Bologna-Salisburgo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Yeo, Diabaté, Kjærgaard, Alajbegović; Ratkov, Baidoo. All. Letsch.

Guida TV Calcio Europa League: dove vedere Bologna-Salisburgo?

La partita Bologna-Salisburgo, valida per la 5ª giornata della fase a girone unico di Europa League, si disputerà giovedì 27 novembre 2025, dalle ore 21:00, allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) ma anche in streaming su NOW.

Migliori quote per Bologna-Salisburgo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Salisburgo

Primo confronto tra le due formazioni. Salisburgo che oltre a giocare in trasferta, e ad essere in un periodo negativo, sfida un Bologna in grande forma che non perde da 11 partite tra tutte le competizioni, e questo giovedì potrà fare tre punti pieni importanti.

PRONOSTICO: VITTORIA BOLOGNA @1.40 ADMIRALBET

Risultato esatto finale e scommesse marcatori Bologna-Salisburgo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-1, 1-1.

