Pronostico Celtic-Roma: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 6° giornata Europa League

Pronostico Celtic-Roma 11 dicembre 2025
9 Dicembre 2025

A Glasgow giovedì sera si gioca la 6° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Europa League 2025-2026 con in campo i giallorossi che in Europa arrivano da 3 vittorie consecutive, ma sono in calo in campionato dopo le ultime 2 sconfitte da archiviare subito per la squadra di Gasperini. Pronostico Celtic-Roma 11 dicembre 2025.

Pronostico Celtic-Roma 11 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Celtic-Roma match della 6° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

In difficoltà in campionato, dove ha collezionato due sconfitte di fila contro, la Roma spera di rilanciarsi in Europa dove invece è reduce da due vittorie consecutive contro Rangers e Midtjylland. I giallorossi inseguono un successo che migliorerebbe ulteriormente la loro classifica: al momento gli uomini di Gian Piero Gasperini sono a quota 9 punti in piena zona playoff. La Roma punta a vincere tre partite consecutive di Europa League per la prima volta da settembre-ottobre 2023.

Di fronte il Celtic di Martin O’Neill, che di punti finora ne ha conquistati 7 e che nell’ultima partita di Europa League ha espugnato il De Kuip di Rotterdam vincendo 3-1 contro il Feyenoord. Sebbene questa sia la 33esima partita europea del Celtic contro una squadra italiana, è la prima in assoluto contro la Roma. Gli scozzesi hanno vinto solo due delle ultime 16 sfide di Europa League contro squadre italiane, entrambe contro la Lazio nel 2019-20.

Probabili Formazioni Celtic-Roma

CELTIC (3-4-3) – Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. All.: Nancy.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.: Gasperini.

Guida TV Calcio Europa League: dove vedere Celtic-Roma?

Celtic-Roma, in programma giovedì 11 dicembre alle ore 21, sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go. 

Migliori quote per Celtic-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Celtic-Roma
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.253.402.20
3.303.402.20
3.253.302.15
3.253.352.15
3.303.302.20

Le nostre scommesse su Celtic-Roma

Nessuna delle ultime 19 partite casalinghe del Celtic in Europa League si è conclusa in parità (10 vittorie, 9 sconfitte): l’ultimo pareggio è il 2-2 contro il Fenerbahçe nell’ottobre 2015. Questo trend potrebbe concludersi questo giovedì.

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.40 MARATHONBET

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori di Celtic-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-3, 2-2.

Sebastian Tounekti, esterno del Celtic, è il giocatore che ha effettuato più dribbling (32) nell’area di rigore avversaria in questa edizione di Europa League ed è terzo, tra i non difensori, per distanza percorsa con i dribbling (1.043 metri).

