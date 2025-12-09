Il Bologna giovedì sera è atteso in Spagna, a Vigo, per la 6° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Europa League, con la squadra di Vincenzo Italiano che va a caccia di un atro successo europeo dopo il 2-1 sul FCSB. Pronostico Celta Vigo-Bologna 11 dicembre 2025.

Pronostico Celta Vigo-Bologna 11 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Celta Vigo-Bologna match della 6° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

Trasferta insidiosa per il Bologna di Vincenzo Italiano allo stadio Balaidos. Gli emiliani si presentano alla sfida con 8 punti in classifica raccolti nei primi cinque turni e sperano di dare continuità allo splendido successo per 4-1 sul Salisburgo al Dall’Ara nell’ultimo turno di Europa League. Dopo la vittoria per 2-1 contro l’FCSB alla terza giornata, il Bologna cerca di ottenere due vittorie consecutive in trasferta nelle coppe europee per la prima volta dal novembre 1998.

Il Celta Vigo di Claudio Giraldez ha un punto in più degli emiliani e deve ripartire dopo il ko rimediato sul campo del Ludogorets in EL anche se avranno in ogni caso il morale alle stelle visto che domenica sera hanno vinto 2-0 in Liga al Bernabeu contro il Real Madrid!

Probabili Formazioni Celta Vigo-Bologna

CELTA VIGO (3-4-2-1) – Radu; J. Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Roman, Moriba, Mingueza; Duran, Zaragoza; Iglesias. All.: Giraldez.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Dominguez, Cambiaghi; Dallinga. All.: Italiano.

Guida TV Calcio Europa League: dove vedere Celta Vigo-Bologna?

Celta Vigo-Bologna, in programma giovedì 11 dicembre alle ore 21, sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Celta Vigo-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Celta Vigo-Bologna

Celta Vigo e Bologna non si sono mai affrontate nelle coppe europee. La squadra spagnola è imbattuta nelle ultime quattro partite disputate contro squadre italiane (2 vittorie e 2 pareggi): l’ultima sconfitta risale al marzo 2000 contro la Juventus (0-1). Gli unici precedenti del Bologna contro una squadra spagnola risalgono agli ottavi di finale di Coppa Uefa 1998-99: i rossoblù passarono il turno eliminando il Betis (vittoria per 4-1 in casa, sconfitta per 1-0 in trasferta).

PRONOSTICO: GOL SI @1.75 BET365

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori di Celta Vigo-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-3.

Nessun giocatore ha fornito più assist in questa edizione di Europa League di Bryan Zaragoza del Celta Vigo (3). Nella sconfitta per 3-2 della sua squadra contro il Ludogorets alla quinta giornata, Zaragoza è diventato il primo giocatore nella storia dell’Europa League a firmare due assist da subentrante e a perdere comunque la partita.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.