Pronostico Bologna-Celtic: probabili formazioni, statistiche, guida tv, quote e scommesse Europa League del 22-01-2026

Pronostico Bologna-Celtic 22 gennaio 2026
Pronostici Europa League
Avatar
di
20 Gennaio 2026

Non è un momento facile del Bologna che arriva dalla sconfitta interna in campionato contro la Fiorentina, ma potrà rifarsi in questa 7° giornata di Europa League, sempre al Dall’Ara contro un avversario alla portata, in una competizione in cui la squadra di Vincenzo Italiano non perde da 5 giornate ed ha vinto le ultime 2. Pronostico Bologna-Celtic 22 gennaio 2026.

Pronostico Bologna-Celtic 22 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Celtic match della 7° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

Il Bologna torna in Europa League in un momento di calo visto che anche in campionato gli emiliani non hanno la costanza della prima parte di stagione e dopo il 3-2 sofferto a Verona, hanno perso 1-2 il derby dell’Appennino con la Fiorentina in casa. Ora Vincenzo Italiano si augura che in Europa i suoi si riprenderanno difendendo e magari migliorando l’attuale 13° posto, dopo le ultime 2 vittorie e dopo 5 risultati utili consecutivi.

Al Dall’Ara arriva il Celtic. La squadra scozzese è reduce dal netto ko contro l’altra italiana impegnata in questa competizione, la Roma. A inizio 2026 la società biancoverde ha peraltro deciso di esonerare Wilfried Nancy e affidare la panchina a Martin O’Neill, sperando in un’inversione di rotta.

Pronostico Bologna-Celtic 22 gennaio 2026

Pronostico Bologna-Celtic 22 gennaio 2026

Probabili Formazioni Bologna-Celtic

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Fabbian; Castro. All. Italiano.

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren. All. O’Neill.

Guida TV Calcio Europa League: dove vedere Bologna-Celtic?

La partita Bologna-Celtic, valida per la 7ª giornata della fase a girone unico di UEFA Europa League si disputerà giovedì 22 gennaio 2026, dalle ore 18:45, allo Stadio Renato Dell’Ara di Bologna. La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Bologna-Celtic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Bologna-Celtic
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.504.256.50
1.534.306.00
1.524.205.60
1.504.255.75
1.524.305.85

Le nostre scommesse su Bologna-Celtic

Bologna e Celtic non si sono mai affrontati prima in competizioni europee. Il Celtic ha ottenuto soltanto 1 successo nelle 16 trasferte europee giocate contro club italiani (4 pari, 11 sconfitte). Il Bologna ha vinto le ultime due partite giocate in questa Europa League: i rossoblù non ottengono più vittorie di fila in una grande competizione europea dalla serie di 5 successi filati fatti registrare nella Coppa UEFA 1998-99.

PRONOSTICO: VITTORIA BOLOGNA @1.53 MARATHONBET

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Bologna-Celtic

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-1.

Thijs Dallinga è l’unico giocatore del Bologna ad aver disputato tutte le 14 partite della squadra nelle competizioni europee dalla scorsa stagione (anche se solo 6 da titolare). Il giocatore, classe 2000, è anche il rossoblù con più partecipazioni a marcature (4) nelle competizioni europee in questo stesso periodo (3 gol e 1 assist).

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Roma-Stoccarda: analisi e scommesse 7° giornata Europa League del 22 gennaio 2026
Pronostici Europa League
Pronostico Roma-Stoccarda: analisi e scommesse 7° giornata Europa League del 22 gennaio 2026
20 Gennaio 2026
Pronostico Celta Vigo-Bologna, 6° giornata di Europa League del 11 dicembre 2025
Pronostici Europa League
Pronostico Celta Vigo-Bologna, 6° giornata di Europa League del 11 dicembre 2025
9 Dicembre 2025
Pronostico Celtic-Roma: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 6° giornata Europa League
Pronostici Europa League
Pronostico Celtic-Roma: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 6° giornata Europa League
9 Dicembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.