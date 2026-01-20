Non è un momento facile del Bologna che arriva dalla sconfitta interna in campionato contro la Fiorentina, ma potrà rifarsi in questa 7° giornata di Europa League, sempre al Dall’Ara contro un avversario alla portata, in una competizione in cui la squadra di Vincenzo Italiano non perde da 5 giornate ed ha vinto le ultime 2. Pronostico Bologna-Celtic 22 gennaio 2026.

Pronostico Bologna-Celtic 22 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Celtic match della 7° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

Il Bologna torna in Europa League in un momento di calo visto che anche in campionato gli emiliani non hanno la costanza della prima parte di stagione e dopo il 3-2 sofferto a Verona, hanno perso 1-2 il derby dell’Appennino con la Fiorentina in casa. Ora Vincenzo Italiano si augura che in Europa i suoi si riprenderanno difendendo e magari migliorando l’attuale 13° posto, dopo le ultime 2 vittorie e dopo 5 risultati utili consecutivi.

Al Dall’Ara arriva il Celtic. La squadra scozzese è reduce dal netto ko contro l’altra italiana impegnata in questa competizione, la Roma. A inizio 2026 la società biancoverde ha peraltro deciso di esonerare Wilfried Nancy e affidare la panchina a Martin O’Neill, sperando in un’inversione di rotta.

Probabili Formazioni Bologna-Celtic

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Fabbian; Castro. All. Italiano.

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren. All. O’Neill.

Guida TV Calcio Europa League: dove vedere Bologna-Celtic?

La partita Bologna-Celtic, valida per la 7ª giornata della fase a girone unico di UEFA Europa League si disputerà giovedì 22 gennaio 2026, dalle ore 18:45, allo Stadio Renato Dell’Ara di Bologna. La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Celtic

Bologna e Celtic non si sono mai affrontati prima in competizioni europee. Il Celtic ha ottenuto soltanto 1 successo nelle 16 trasferte europee giocate contro club italiani (4 pari, 11 sconfitte). Il Bologna ha vinto le ultime due partite giocate in questa Europa League: i rossoblù non ottengono più vittorie di fila in una grande competizione europea dalla serie di 5 successi filati fatti registrare nella Coppa UEFA 1998-99.

PRONOSTICO: VITTORIA BOLOGNA @1.53 MARATHONBET

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Bologna-Celtic

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-1.

Thijs Dallinga è l’unico giocatore del Bologna ad aver disputato tutte le 14 partite della squadra nelle competizioni europee dalla scorsa stagione (anche se solo 6 da titolare). Il giocatore, classe 2000, è anche il rossoblù con più partecipazioni a marcature (4) nelle competizioni europee in questo stesso periodo (3 gol e 1 assist).

