Scontro diretto tra due squadre che ambiscono ai piani alti in questa 7° giornata di Europa League, con i giallorossi di Gasperini che ospitano i tedeschi dello Stoccarda. Entrambe le squadre hanno vinto le ultime 3 partite di EL, e un altro successo potrebbe proiettarli in zona top-8. Pronostico Roma-Stoccarda 22 gennaio 2026.

Pronostico Roma-Stoccarda 22 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Stoccarda match della 7° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

In netta ripresa in Serie A, dove ha collezionato 3 vittorie di fila e scavalcato la Juventus portandosi al 4° posto, la Roma torna in campo europeo dove la squadra di Gian Piero Gasperini ha ottenuto 3 successi di fila risalendo al 10° posto con 12 punti, pari proprio ai tedeschi che ospita nel big match di giovedì sera all’Olimpico. L’innesto di Donyell Malen ha dato subito i propri frutti.

Lo Stoccarda di Sebastian Hoeness è un avversario ostico, e come detto questo è un vero e proprio scontro diretto per cambiare definitivamente passo in una classifica moto corta in cui tre punti contro una diretta rivale pesano moltissimo arrivati a questo punto della prima fase. Prima del 1-1 in Bundesliga contro l’Union Berlino del weekend, lo Stoccarda aveva vinto 2 partite di fila in campionato e anche i tedeschi, come i giallorossi, sono reduci da 3 vittorie consecutive in Europa League.

Probabili Formazioni Roma-Stoccarda

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Manu Koné, Cristante (c), Wesley França; Dybala, Lorenzo Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor (c); Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav. Allenatore: S. Hoeness.

Guida TV Calcio Europa League: dove vedere Roma-Stoccarda?

La partita Roma-Stoccarda, valida per la 7ª giornata della fase a girone unico di UEFA Europa League si disputerà giovedì 22 gennaio 2026, dalle ore 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma. La partita Roma-Stoccarda si può guardare sui canali di SKY Sport numero ‘201’, ‘214’ e ‘251’, ovvero SKY Sport Uno, SKY Sport 4K (per chi possiede una tv che supporta la risoluzione 4K) e SKY Sport. La partita si può guardare anche in streaming su NOW e SKY Go.

Migliori quote per Roma-Stoccarda

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Roma-Stoccarda

La Roma e lo Stoccarda non si sono mai si sono affrontati in una competizione europea prima di questa volta. Lo Stoccarda ha vinto solamente 2 delle 13 sfide in competizioni europee ufficiali giocate contro squadre italiane (4 pareggi e 7 sconfitte). La Roma è reduce da 3 vittorie di fila in Europa League e cerca il 4° successo consecutivo. Non riesce a ottenere tale risultato dalla stagione 2020/2021, quando trionfò in cinque sfide filate in questo torneo. Partendo dalla 4ª giornata di questo torneo, Roma e Stoccarda sono due delle cinque squadre di Europa League ad aver vinto tutte e tre le rispettive partite disputate. Lo Stoccarda è inoltre la squadra che ha segnato più gol in questo lasso di tempo (10).

PRONOSTICO: GOL SI @1.67 BET365

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Roma-Stoccarda

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 1-1, 2-0.

Cristante ha bisogno di una presenza per diventare il 3° calciatore più presente di sempre nella storia dell’Europa League (dalla stagione 2009/2010). Attualmente il centrocampista della Roma è a quota 66, a pari merito con Aleksandar Dragovic e dietro solamente a Rui Patricio (69) e a Mertens (73).

