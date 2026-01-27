Pronostico Maccabi Tel Aviv-Bologna: ultimo turno della prima fase di Europa League del 29-01-2026

Pronostico Maccabi-Bologna 29 gennaio 2026
Pronostici Europa League
di
27 Gennaio 2026

Tutte le squadre sono in campo giovedì alle ore 21:00 in contemporanea per l’8° e ultima giornata della prima fase a girone unico di Europa League, e il Bologna sfida il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro della TSC Arena. Pronostico Maccabi-Bologna 29 gennaio 2026.

Pronostico Maccabi-Bologna 29 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Maccabi Tel Aviv-Bologna match della 8° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

Dopo un ottimo avvio stagione e un autunno caldo, il Bologna di Vincenzo Italiano è in grossa difficoltà, specialmente in fase difensiva e viaggia in modo altalenante sia in Europa League che in campionato. Il Bologna deve provare a vincere con il più ampio margine possibile per sperare di accedere alla top-8. 

Sul neutro di Backa Topola, Serbia, la squadra emiliana affronta il Maccabi Tel-Aviv, già abbondantemente eliminato, e fanalino di coda della classifica con un solo punto in classifica a pari merito con Malmo e Utrecht.

Probabili Formazioni Maccabi Tel Aviv-Bologna

MACCABI TEL-AVIV (4-3-3): Mishpati; Ben Hamo, Shlomo, Heitor, Revivo; Ben Harush, Lederman, Dor Peretz (c); Noy, Abu Farhi, Jehezkel. Allenatore: Zarko Lazetic.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Casale, Juan Miranda, Lykogiannis; Pobega, Nikola Moro, Lewis Ferguson (c); Rowe, Dallinga, Benja Dominguez. Allenatore: Italiano.

Guida TV Calcio: dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna?

La partita Maccabi Tel-Aviv-Roma, valida per l’8ª e ultima giornata della fase a girone unico di UEFA Europa League, si disputerà giovedì 29 gennaio 2026 in contemporanea con tutte le altre sfide di quest’ultimo turno, dalle ore 21:00, alla TSC Arena di Backa Topola, Serbia visto che le squadre israeliane giocano le partite casalinghe in campo neutro. 

Il match si può guardare sul canale di SKY Sport UNO, numero ‘201’. L’emittente offre anche il servizio Diretta Gol. La partita si può guardare anche in streaming su NOW e SKY Go.

Pronostico Maccabi-Bologna 29 gennaio 2026

Pronostico Maccabi-Bologna 29 gennaio 2026

Migliori quote per Maccabi Tel Aviv-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Maccabi-Bologna
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
6.004.001.52
5.254.101.53
5.404.201.53
5.504.251.55
5.604.251.53

Le nostre scommesse su Maccabi Tel Aviv-Bologna

Primo scontro ufficiale tra queste due formazioni. Come detto nelle ultime partite la difesa del Bologna ha concesso molto, e allo stesso tempo gli emiliani devono vincere e sperare.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.73 BET365

Risultato Esatto e scommesse marcatori Maccabi-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 1-1, 0-3.

Dallinga ha segnato in sette delle undici partite disputate da titolare in Europa League.

,
