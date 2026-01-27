La prima fase a girone unico di Europa League della Roma si conclude ad Atene, giovedì sera alle ore 21:00, in contemporanea con tutti gli altri match per questa 8° giornata. La squadra di Gasperini punta ad un altro successo dopo quello con lo Stoccarda, per blindare la top-8 che da accesso diretto agli ottavi senza passare dagli spareggi. Pronostico Panathinaikos-Roma 29 gennaio 2026.

Pronostico Panathinaikos-Roma 29 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Panathinaikos-Roma match della 8° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

La Roma punta alla top-8, un obiettivo concreto e alla portata per la squadra di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per nulla scontata contro lo Stoccarda nello scorso turno. La Roma ha pareggiato senza reti tre delle cinque partite europee giocate in Grecia.

Anche la squadra greca sogna la top-8, ma con pochissime chance nonostante la matematica ancora non la escluda, e sarà spinta dalla bolgia infernale dello Stadio Olimpico Spyros Louis di Atene. Il Panathinaikos presenta diverse vecchie conoscenze della Serie A, come ad esempio Davide Calabria e l’ex tecnico del Napoli Rafa Benitez. Il Panathinaikos ha vinto cinque delle ultime sette partite in casa nelle principali competizioni europee.

Probabili Formazioni Panathinaikos-Roma

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Lafont; Calabria, Palmer-Brown, Touba, Kotsiras; Chirivella, Gnezda Cerin; Pellistri, Bakasetas (c), Zaroury; Pantovic. Allenatore: Rafa Benitez

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Cristante (c), Wesley França; Soulé, Lorenzo Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini

Guida TV Calcio: dove vedere Panathinaikos-Roma?

La partita Panathinaikos-Roma, valida per l’8ª e ultima giornata della fase a girone unico di UEFA Europa League, si disputerà giovedì 29 gennaio 2026, dalle ore 21:00 in concomitanza con tutte le altre sfide di quest’ultimo turno, allo Stadio Olimpico Spiros Louis di Atene.

La partita Panathinaikos-Roma si può guardare sul canale SKY Sport Calcio, numero ‘202’. L’emittente offre anche il servizio Diretta Gol. La partita si può guardare anche in streaming su NOW e SKY Go.

Migliori quote per Panathinaikos-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Panathinaikos-Roma

Il Panathinaikos ha vinto entrambe le precedenti partite europee contro la Roma, battendola per 3-2 in casa e per 2-3 in trasferta negli ottavi di finale dell’Europa League 2009/2010. Questa volta favoriamo il riscatto dei giallorossi che anche se giocano in trasferta si presentano in un ottimo momento di forma e con una rosa di maggior qualità.

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.80 STARVEGAS

Risultato Esatto e scommesse marcatori Panathinaikos-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-4, 2-1.

Zaroury del Panathinaikos ha segnato 4 gol in Europa League in questa stagione.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.