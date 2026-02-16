Pronostico Brann-Bologna: andata degli spareggi di UEFA Europa League del 19 febbraio 2026

Pronostico Brann-Bologna 19 febbraio 2026
16 Febbraio 2026

Spareggi anche in Europa League dove la Roma è già agli ottavi, un turno che il Bologna dovrà guadagnarsi nel turno di playoffs di Spareggio di giovedì sera al Brann Stadion in Norvegia. Pronostico Brann-Bologna 19 febbraio 2026.

Pronostico Brann-Bologna 19 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Brann-Bologna match di andata degli Spareggi UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla competizione di calcio europeo.

Il Bologna di Vincenzo Italiano è in grossa difficoltà, specialmente in Serie A, anche se nel fine settimana sono tornati alla vittoria. Gli emiliani hanno bisogno di ritrovare risultati, qualità e tenuta difensiva e si rituffano in Europa dopo essere stati eliminati anche dalla Coppa Italia per mano della Lazio.

Il Brann è un avversario ostico che ha già costretto la compagine felsinea a fermarsi sullo 0-0 nella fase a girone unico. Inoltre andare a giocare in Norvegia mai è facile specialmente in questo periodo dell’anno.

Pronostico Brann-Bologna 19 febbraio 2026

Pronostico Brann-Bologna 19 febbraio 2026

Probabili Formazioni Brann-Bologna

BRANN (4-3-3): Dyngeland; Dragsnes, Holten, Knudsen (c), De Roeve; E. Gudmundsson, J. Sorensen, Kornvig; Finne, N. Holm, Mathisen. Allenatore: Alexandersson.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski (c); Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Pobega, N. Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: V. Italiano.

Guida TV Calcio Europa League: dove vedere Brann-Bologna?

La partita Brann-Bologna, valida per l’andata degli spareggi di UEFA Europa League, si disputerà giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 18:45, al Brann Stadion di Bergen, Norvegia. La partita si può guardare sul canale di SKY Sport UNO, numero ‘201’. L’emittente offre anche il servizio Diretta Gol. La partita si può guardare anche in streaming su NOW e SKY Go.

Migliori quote per Brann-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Brann-Bologna
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
4.503.501.80
4.753.401.80
4.303.401.82
4.253.451.83
4.553.451.80

Le nostre scommesse su Brann-Bologna

Il Brann e il Bologna si sono già affrontati una volta in una competizione europea, pareggiando 0-0 in Europa League di questa stagione. Prima di quella partita, il Brann aveva perso i propri due precedenti incontri nelle principali competizioni europee contro squadre italiane. 

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE 1X @1.90 SNAI

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Brann-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-3.

J. Sorensen, del Brann, è stato il giocatore con il maggior numero di duelli vinti (62) nella fase a gironi della UEFA Europa League 2025/2026 e il secondo con il maggior numero di duelli aerei vinti (31).

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
