Questo giovedì torna anche l’Europa League col ritorno degli spareggi. Al Dall’Ara i padroni di casa del Bologna possono difendere l’1-0 incassato nel match d’andata in Norvegia. Pronostico Bologna-Brann 26 febbraio 2026.

Pronostico Bologna-Brann 26 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna–Brann match di ritorno degli Spareggi UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Vittoria di misura per il Bologna, ma comunque un risultato che mette in discesa la doppia sfida col Brann in questi spareggi playoffs di EL. Con la vittoria per 1-0 sul Brann nella partita di andata di questo playoff di UEFA Europa League, il Bologna è rimasto imbattuto nei suoi quattro incontri europei contro squadre norvegesi (2 vittorie, 2 pareggi).

Il Brann ha vinto solo una delle sue ultime dodici trasferte in eliminatorie europee (2 pareggi, 9 sconfitte), una vittoria per 2-1 contro il Club Brugge in Coppa UEFA nell’ottobre 2007, con gol di Thorstein Helstad e Robbie Winters.

Probabili Formazioni Bologna-Brann

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi. Allenatore: Italiano

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. Allenatore: Alexandersson

Guida TV Calcio: dove vedere Bologna-Brann?

Bologna-Brann, partita valida per il ritorno dei playoff di Europa League, si disputerà giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 21:00 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport, ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Le migliori quote per Bologna-Brann

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Brann

Il Bologna non ha mai perso una partita di eliminatoria in casa in tutta la sua storia nelle grandi competizioni europee, in 27 incontri precedenti (16 vittorie, 11 pareggi). Solo l’Ipswich Town (30) ha disputato più partite senza perdere una gara di eliminatoria casalinga nella storia del calcio europeo. Il Brann non è mai riuscito a vincere nessuno dei suoi quattro incontri europei contro squadre italiane nella storia del club (1 pareggio, 3 sconfitte), senza riuscire a segnare in nessuno di essi.

PRONOSTICO: VITTORIA BOLOGNA @1.45

Risultato Esatto e Marcatori Brann-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 1-1.

Prima della partita di andata di questa eliminatoria, Santiago Castro del Bologna aveva effettuato 19 conclusioni e creato 14 occasioni nelle principali competizioni europee, ma non aveva ancora né segnato né fornito assist. Il suo gol nell’andata lo ha reso il marcatore più giovane del Bologna nelle fasi a eliminazione diretta di una competizione europea (21 anni e 154 giorni) da Giacomo Cipriani (18 anni e 337 giorni) contro lo Zenit San Pietroburgo nel primo turno di Coppa UEFA a settembre 1999.

