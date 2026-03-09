Purtroppo l’accoppiamento ha messo di fronte proprio le uniche 2 italiane nella competizione per un derby azzurro agli ottavi di finale di Europa League. L’andata si gioca giovedì sera allo Stadio Dall’Ara. Da una parte siamo certi di avere un italiana ai quarti, ma appunto sarà sicuramente solo una squadra. Pronostico Bologna-Roma 12 marzo 2026.

Pronostico Bologna-Roma 12 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Roma match di andata per gli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Il Bologna arriva a questo derby azzurro dopo aver superato il Brann con un doppio 1-0 negli spareggi. La squadra emiliana, dopo un periodo di calo, si è ripresa alla grande anche in campionato, e considerando le due competizioni ha sempre vinto nelle ultime 5 partite, concedendo solo 1 gol (le ultime 4 vittorie sono arrivate tutte per 1-0).

La Roma si è classificata in 8° posizione durante la regular season, quindi non è dovuta passare per il turno di spareggio dell’Europa League. In campionato i giallorossi di Gasperini stanno andando a corrente alternata e hanno perso un po di terreno dal vertice, specialmente dopo il deludente 1-2 subito dal Genoa dell’ex De Rossi.

Probabili Formazioni Bologna-Roma

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; João Mário, Casale, Lucumi, Juan Miranda; Nikola Moro, Freuler, Lewis Ferguson (c); Bernardeschi, Santiago Castro, Rowe. Allenatore: V. Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Zeki Çelik, G. Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante (c), Manu Koné, Wesley França; Pisilli, Lorenzo Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

Guida TV Calcio Europa League: dove vedere Bologna-Roma?

La partita Bologna-Roma, gara d’andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League si disputerà giovedì 12 marzo 2026 alle 18:45 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna (ritorno all’Olimpico il 19 marzo alle 21). Il match sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Bologna-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Roma

Primo incrocio europeo tra questi due club, che si sono invece affrontati in ben 164 precedenti a livello di competizioni ufficiali in Italia, in quasi 100 anni di “rivalità” calcistica: 58 le vittorie romaniste, 57 quelle bolognesi e 49 i pareggi. Derby in Europa che entrambe le società avrebbero voluto decisamente evitare, ma che vale un posto nei quarti di finale. Chi passa sfiderà la vincente dell’ottavo tra Aston Villa e Lille. Il Bologna arriva da una serie di partite a basso punteggio e anche in questo scontro delicato vediamo un match da meno di 3 gol totali.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.60

Risultato Esatto Finale per Bologna-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-0, 1-3.

