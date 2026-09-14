Dopo la Champions, questa settimana inizia la seconda competizione UEFA più importante del calcio nel vecchio continente, l’Europa League, che vedrà il Milan esordire mercoledì sera a San Siro in un match interessante contro il Benfica. Pronostico Milan-Benfica 16 settembre 2026.

Pronostico Milan-Benfica 16 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Milan-Benfica prima giornata della prima fase di UEFA Europa League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla seconda manifestazione più importante del calcio europeo.

Il Milan è rimasto imbattuto in 16 delle ultime 18 sfide contro formazioni portoghesi in competizioni europee (9V, 7N) – entrambe queste due sconfitte sono arrivate contro il Porto in Champions League (nell’ottobre 2021 e nel settembre 1996). Il Milan ha perso le ultime due gare disputate in Europa League, entrambe contro la Roma nei quarti di finale del 2023/24; i rossoneri non hanno mai registrato tre sconfitte di fila nella storia del torneo (inclusa Coppa UEFA). Ruben Amorim ha guidato il Manchester United alla finale di UEFA Europa League 2024/25, persa per 1-0 contro il Tottenham. Il tecnico del Milan ha perso solo una delle ultime sei partite (2V, 3N) giocate contro il Benfica in tutte le competizioni, ognuna di queste disputata quando era alla guida dello Sporting. Luka Modric, del Milan, ha collezionato 156 partite nelle grandi competizioni europee, ma solo 14 di queste al di fuori della UEFA Champions League; la sua ultima presenze in Europa League risale al novembre 2011, quando segnò nella sconfitta del Tottenham contro il PAOK Salonicco (1-2). Gonçalo Ramos è un ex di questa sfida, avendo collezionato 106 presenze, condite da 41 gol, con la maglia della prima squadra del Benfica tra il 2020 e il 2023 tra tutte le competizioni. Con la maglia delle Aquile il classe 2001 ha anche stabilito il suo record di reti in una singola stagione in gare ufficiali con i club: 27 gol in 47 match nel 2022/23.

Il Benfica ha affrontato più spesso nelle grandi competizioni europee, senza mai vincere, soltanto Bayern Monaco (13 partite – 3N, 10P) e Inter (sette – 3N, 4P) rispetto al Milan (sei – 2N, 4P). L’incontro più recente tra le due squadre è stato un pareggio per 1-1 nella fase a gironi di UEFA Champions League nel novembre 2007. Il Benfica ha perso 12 delle 19 trasferte contro squadre italiane in competizioni europee (5V, 2N), tra cui quella più recente contro la Juventus lo scorso 21 gennaio in Champions League (0-2). Il Benfica ha vinto otto delle 12 partite (3N, 1P) disputate nella fase a gironi di UEFA Europa League: l’unica sconfitta è arrivata nell’ottobre 2009, per 1-0, contro l’AEK Atene; quella è anche l’unica volta in cui, in queste 12 sfide, i portoghesi non sono riusciti a segnare almeno due gol in una gara del girone. Dal suo arrivo in Portogallo (dal 2024/25), Vangelis Pavlidis è il giocatore del Benfica che ha preso parte a più reti nelle maggiori competizioni europee (qualificazioni escluse): 13 (9G+4A), più del triplo di qualsiasi altro (a quota 4 sia Kerem Aktürkoglu – ora al Fenerbahçe – che Orkun Kökçü – ora al Beşiktaş).

Probabili Formazioni Milan-Benfica

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari; Diego Moreira; Pulisic, Rabiot; Goncalo Ramos.

BENFICA (4-2-3-1): Soares; Bah, Tomás Araújo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Joao Palhinha; Rafa Silva, Sudakov, Prestianni; Pavlidis.

Guida TV Calcio: dove vedere Milan-Benfica?

La partita Milan-Benfica, valida per la prima giornata della fase a girone unico di Europa League, si disputerà mercoledì 16 settembre 2026, dalle ore 21:00, allo Stadio Giuseppe Meazza-San Siro di Milano. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta su SKY e NOW e in streaming su SKY GO e NOW TV.

Le migliori quote per Milan-Benfica

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Milan-Benfica

Il Milan non ha mai perso nelle grandi competizioni europee contro il Benfica nei sei precedenti disputati finora (4V, 2N). I rossoneri hanno rallentato in campionato con 2 pareggi, 1-1 a Torino contro la Juve e 2-2 a Roma contro la Lazio. In casa la squadra di Ruben Amorim cercherà di riprendersi, iniziando nel migliore dei modi la corsa europea contro un Benfica che in Portogallo continua a vincere, il 3-1 del fine settimana sul Gil Vicente è stata la 7° vittoria di fila. Questa volta giochiamo sulla vittoria del Milan con asian handicap (in caso di pareggio avremo mezzo rimborso sull’investimento della nostra puntata).

PRONOSTICO: MILAN 0, -0.5 AH @1.85

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