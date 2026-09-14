La prima fase a girone unico della UEFA Europa League vede la Juventus esordire in casa a Torino, giovedì sera, contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Pronostico Juventus-Nijmegen 17 settembre 2026.

Pronostico Juventus-Nijmegen 17 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Nijmegen prima giornata della prima fase di UEFA Europa League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla seconda manifestazione più importante del calcio europeo.

La Juventus ha vinto quattro delle ultime sei gare in competizioni europee (1N, 1P), tanti quanti successi nelle precedenti 17 partite a livello europeo (4V, 8N, 5P). La Juventus ha vinto le ultime tre partite casalinghe in competizioni europee; i bianconeri non registrano una serie più lunga di successi interni di fila a livello europeo dal periodo tra novembre 2020 e dicembre 2021 (sei in quel caso). La Juventus sarà il quinto club allenato da Luciano Spalletti in Europa League (dal 2009/10), dopo Zenit San Pietroburgo, Roma, Inter e Napoli. Il tecnico di Certaldo ha perso solo due delle 18 partite disputate nella fase a gironi della competizione (12V, 4N, 2P). Randal Kolo Muani è stato coinvolto in sei reti nelle sue ultime sette presenze in competizioni europee con club (4G+2A), dopo che nelle sue prime 25 gare a livello europeo aveva preso parte a soli tre gol (3G+0A). Teun Koopmeiners ha preso parte a tre gol nelle sue ultime due presenze con la Juventus in competizioni europee (2G+1A), dopo che non era stato coinvolto in alcuna rete nelle sue prime 17 gare con i bianconeri a livello europeo. In generale, il classe ’98 potrebbe prendere parte ad almeno un gol in tre match di fila in competizioni europee per la prima volta in carriera, considerando anche Atalanta e AZ.

Il NEC Nijmegen partecipa a una delle principali competizioni europee per la quarta volta nella sua storia, dopo la Coppa delle Coppe 1983/84 (ottavi di finale), la Coppa UEFA 2003/04 (primo turno) e la Coppa UEFA 2008/09 (sedicesimi di finale). Il NEC sfiderà una squadra italiana in competizioni europee solo per la seconda volta, dopo aver vinto contro l’Udinese il 18 dicembre 2008 (2-0 in casa in Coppa UEFA). Dusan Tadic ha preso parte a ben 36 gol in carriera in competizioni europee con club (18G+18A), uno in media ogni 179 minuti; 23 di queste 36 partecipazioni al gol sono arrivate in trasferta (il 64%).

Probabili Formazioni Juventus-Nijmegen

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; F.Conceição, Nico González, Alajbegovic; Woltemade. All. Luciano Spalletti

NIJMEGEN (3-4-2-1): Crettaz; Storm, Sandler, Kabar; Tahaui, Nejasmic, Geiger, Bischoff; Chery, Lobreton; Sierhuis. All. Dick Schreuder

Guida TV Calcio: dove vedere Juventus-Nijmegen?

La partita Real Madrid-Inter, valida per la prima giornata della fase a girone unico di Europa League, si disputerà giovedì 17 settembre 2026, dalle ore 21:00, all’Allianz Stadium di Torino. Real Madrid-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta su SKY e NOW e in streaming su SKY GO e NOW TV.

Migliori quote per Juventus-Nijmegen

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Nijmegen

La Juventus ha vinto solo due delle ultime sei partite contro squadre olandesi nelle principali competizioni europee (2N, 2P); in aggiunta, questo sarà il primo incontro in assoluto contro il NEC. Il NEC ha chiuso al terzo posto l’ultima Eredivisie, primeggiando nello scorso campionato per recuperi offensivi (326) e azioni difensive (994), oltre a registrare il valore di PPDA più basso (9.3). Dopo il 2-3 del weekend contro il Sassuolo, la squadra di Spalletti ha bisogno di ritrovare subito la propria compattezza difensiva per fare risultato.

PRONOSTICO: UNDER 3.5 @1.73

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