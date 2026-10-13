Pronostico Salisburgo-Milan: analisi, guida tv e scommesse 2° giornata Europa League del 15-10-2026

Pronostico Salisburgo-Milan 15 ottobre 2026
Pronostici Europa League
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13 Ottobre 2026

Torna l’Europa League che giovedì mette in campo tutte le squadre per la 2° giornata della League Phase e in Austria va in scena il match del Milan, con i rossoneri di Amorin che non possono sbagliare dopo i passi falsi in campionato. Pronostico Salisburgo-Milan 15 ottobre 2026.

Pronostico Salisburgo-Milan 15 ottobre 2026: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di Salisburgo-Milan, match valido per la 2° giornata della prima fase di UEFA Europa League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla seconda manifestazione più importante del calcio europeo.

Sotto la guida del tecnico Danny Röhl, gli austriaci del Salisburgo stanno vivendo un ottimo inizio di stagione e sono imbattuti. Nelle ultime 6 gare ufficiali hanno raccolto 4 vittorie e 2 pareggi. In campionato occupano il secondo posto e vantano una difesa di ferro, avendo subito solo 4 reti in 8 giornate. Hanno esordito in Europa League vincendo 1-0 contro il Levski Sofia.

Passiamo al Milan che non sta vivendo un grande momento. L’avvio nella competizione per gli uomini di Ruben Amorim è in salita a causa dello scivolone interno contro il Benfica. In campionato i rossoneri sono reduci dalla vittoria contro il Lecce seguita dal pareggio per 1-1 sul campo del Sassuolo. La trasferta in Austria diventa fondamentale per non compromettere il cammino nel girone unico. Amorim dovrebbe affidarsi al collaudato 3-4-2-1 con Gonçalo Ramos come terminale offensivo.

Pronostico Salisburgo-Milan 15 ottobre 2026

Pronostico Salisburgo-Milan 15 ottobre 2026

Probabili Formazioni Salisburgo-Milan

Salisburgo (4-3-3): Blaswich; Dedic, Piatkowski, Baidoo, Terzic; Diambou, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh, Konaté, Daghim. All. Röhl.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Mario Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Rabiot, Modrić, Diego Moreira; Pulisic, Cissé; Gonçalo Ramos. All. Amorim.

Guida TV Calcio: dove vedere Salisburgo-Milan?

La sfida di UEFA Europa League tra Fußballclub Red Bull Salzburg e AC Milan si giocherà giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 18:45 alla Red Bull Arena di Salisburgo Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva sulle piattaforme Sky in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 253).e in streaming su NOW.

Migliori quote per Salisburgo-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Salisburgo-Milan
15/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.754.001.80
3.863.901.80
3.904.001.80
4.004.001.80
4.154.001.75

Le nostre scommesse su Salisburgo-Milan

Il bilancio storico sorride nettamente al Milan, che non ha mai perso contro la formazione austriaca. 4 sfide, 3 vittorie e un pareggio per i rossoneri. L’ultimo incrocio risale alla fase a gironi di Champions League 2022/23, terminato con una netta vittoria del Milan per 4-0 a San Siro e un pareggio per 1-1 alla Red Bull Arena.

PRONOSTICO: VITTORIA MILAN @1.80

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