Dopo la vittoria nel derby il Milan torna a San Siro per la 4° giornata di Europa League, dove cercherà di riprendersi anche qui dopo lo 0-3 sul campo del Bournemouth, ma attenzione al sorprendente Ferencvaros che finora è a punteggio pieno in Europa, con 3 vittorie su 3 e un attacco pericoloso. Pronostico Milan-Ferencvaros 5 novembre 2026.

Pronostico Milan-Ferencvaros 5 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Milan-Ferencvaros match valido per la 4° giornata della prima fase di UEFA Europa League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla seconda manifestazione più importante del calcio europeo.

Il Milan è reduce dalla preziosa vittoria nel derby di Milano con l’Inter in campionato, e ora cerca di riprendersi anche in Europa dove è reduce dal pesante 0-3 sul campo del Bournemouth. Per i rossoneri, allenati da Ruben Amorim, tanti problemi di assenze, tra calciatori squalificati (Mike Maignan) e infortunati. Gli ultimi in ordine di tempo sono Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori, entrambi costretti a raggiungere diversi compagni in un’infermeria sempre molto piena. Dopo aver vinto 5 partite consecutive in UEFA Champions League tra l’ottobre 2024 e il gennaio 2025, il Milan ha vinto soltanto 1 delle ultime 6 sfide europee disputate (a fronte di 1 pareggio e 4 sconfitte).

Di fronte un Ferencváros che a sorpresa è una delle cinque squadre a punteggio pieno dopo tre turni. Il club ungherese è reduce dalla netta vittoria (4-1) sul Torreense e può vantare uno dei migliori attacchi del torneo. Il Ferencváros ha ottenuto soltanto vittorie (3/3) in questa edizione della UEFA Europa League. L’ultima volta che la società ungherese ha ottenuto 4 successi di fila in una grande competizione europea risale alla Coppa delle Fiere 1967-68, quando la striscia vincente fu di 6 partite consecutive, fino alla finale persa 0-1 contro il Leeds United. L’unica vittoria esterna del Ferencváros contro una squadra italiana è però datata al marzo 1965, grazie al successo 2-1 contro la Roma nell’andata degli ottavi di finale della Coppa delle Fiere. Solo 4 giocatori hanno preso parte attiva a più di 3 marcature in questa edizione di Europa League, 2 dei quali sono propri compagni al Ferencváros. Bamidele Yusuf (2 gol, 2 assist) e Kristoffer Zachariassen (3 gol, 1 assist).

Probabili Formazioni Milan-Ferencvaros

MILAN (3-4-3): Torriani; Terracciano, De Winter, Moreira, Modric, Musah, Estupiñán; Hutchinson, Ramos, Cisse. All. Amorim.

FERENCVÁROS (4-2-3-1): Radnóti; O. Nagy, Gómez, Zohoré, O’Dowda; Madarász, Á. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmančević; Yusuf. All. Borbély.

Guida TV Calcio: dove vedere Milan-Ferencvaros?

La partita Milan-Ferencváros, valida per la 4ª giornata della fase-campionato di Europa League, si giocherà giovedì 5 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 18:45, sul terreno dello Stadio San Siro di Milano. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Milan-Ferencvaros

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Le nostre scommesse su Milan-Ferencvaros

Il Milan si presenta a questo appuntamento col morale alle stelle per la vittoria nel derby con 3 gol segnati (e uno subito), ma con diverse assenze, tra cui quella del portiere titolare. Il Ferencvaros ha messo in mostra un ottimo impianto offensivo, e potrebbe riuscire a mettere a segno almeno una rete per un match con entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.91

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.