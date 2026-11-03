Giovedì sera la Juventus è attesa alla trasferta olandese sul campo del AZ Alkmaar per la 4° giornata della League Phase di Europa League, un match in cui i bianconeri cercano continuità dopo l’importante vittoria in campionato contro il Napoli. Pronostico Alkmaar-Juventus 5 novembre 2026.

Pronostico Alkmaar-Juventus 5 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di AZ Alkmaar-Juventus match valido per la 4° giornata della prima fase di UEFA Europa League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla seconda manifestazione più importante del calcio europeo.

La Juventus arriva dalla vittoria importante nel big match di Serie A col Napoli nel fine settimana, e ora torna in Europa dove lo scorso turno ha pareggiato in rimonta (2-2) contro il Rennes. Sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti, i bianconeri stanno faticando molto a trovare continuità di risultati in campionato, ma in coppa è tutta un’altra storia: imbattuti con due vittorie e un pari in tre partite, ma soprattutto trascinati dai gol importanti (due su rigore, va precisato) di Nick Woltemade. La Juventus ha perso soltanto 1 degli ultimi 10 incontri in competizioni europee (6 successi, 3 pari), segnando 2 o più gol in 8 di quelle 10 sfide.

I bianconeri saranno di scena nei Paesi Bassi, più precisamente sul terreno di gioco dell’AFAS Stadion, per affrontare l’AZ Alkmaar. Reduce da due successi consecutivi, l’ultimo grazie a un netto e perentorio 4-0 rifilato all’Ararat-Armenia, il club allenato da Lee-Roy Echteld punta al tris filato vincente. Dalla sconfitta 1-4 contro l’Aston Villa dell’ottobre 2023 (in UEFA Conference League), l’AZ Alkmaar è reduce da 17 partite casalinghe senza sconfitte in Europa (14 vittorie, 3 pareggi).

Probabili Formazioni Alkmaar-Juventus

AZ ALKMAAR (4-3-3): De Busser; Maikuma, Schouten, Hoedt, de Wit; P. Koopmeiners, Byskov, Kwakman; Weslley Patati, Kovács, Oufkir. All. Echteld.

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly; Zhegrova, Sarr, Douglas Luiz, T. Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade. All. Spalletti.

Guida TV Calcio: dove vedere Alkmaar-Juventus?

La partita AZ Alkmaar-Juventus, valida per la 4ª giornata della fase-campionato di Europa League si giocherà giovedì 5 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dell’AFAS Stadion di Alkmaar (Paesi Bassi). Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Alkmaar-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Alkmaar-Juventus

AZ Alkmaar e Juventus si sfideranno per la prima volta nelle competizioni europee, col club neerlandese che è rimasto imbattuto nelle ultime 5 partite giocate contro società italiane (4 vittorie, 1 pareggio). Va però detto che di contro la Juventus è rimasta imbattuta nei 3 match finora giocati contro squadre neerlandesi in UEFA Europa League (2 vittorie, 1 pareggio), avendo peraltro realizzato 7 gol subendone solo 1 nei suddetti incontri. Ci aspettiamo un match con entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.73

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