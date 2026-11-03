Pronostico AZ Alkmaar-Juventus: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse Europa League del 5 novembre 2026

Pronostico Alkmaar-Juventus 5 novembre 2026
Pronostici Europa League
Avatar
di
3 Novembre 2026

Giovedì sera la Juventus è attesa alla trasferta olandese sul campo del AZ Alkmaar per la 4° giornata della League Phase di Europa League, un match in cui i bianconeri cercano continuità dopo l’importante vittoria in campionato contro il Napoli. Pronostico Alkmaar-Juventus 5 novembre 2026.

Pronostico Alkmaar-Juventus 5 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di AZ Alkmaar-Juventus match valido per la 4° giornata della prima fase di UEFA Europa League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla seconda manifestazione più importante del calcio europeo.

La Juventus arriva dalla vittoria importante nel big match di Serie A col Napoli nel fine settimana, e ora torna in Europa dove lo scorso turno ha pareggiato in rimonta (2-2) contro il Rennes. Sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti, i bianconeri stanno faticando molto a trovare continuità di risultati in campionato, ma in coppa è tutta un’altra storia: imbattuti con due vittorie e un pari in tre partite, ma soprattutto trascinati dai gol importanti (due su rigore, va precisato) di Nick Woltemade. La Juventus ha perso soltanto 1 degli ultimi 10 incontri in competizioni europee (6 successi, 3 pari), segnando 2 o più gol in 8 di quelle 10 sfide.

I bianconeri saranno di scena nei Paesi Bassi, più precisamente sul terreno di gioco dell’AFAS Stadion, per affrontare l’AZ Alkmaar. Reduce da due successi consecutivi, l’ultimo grazie a un netto e perentorio 4-0 rifilato all’Ararat-Armenia, il club allenato da Lee-Roy Echteld punta al tris filato vincente. Dalla sconfitta 1-4 contro l’Aston Villa dell’ottobre 2023 (in UEFA Conference League), l’AZ Alkmaar è reduce da 17 partite casalinghe senza sconfitte in Europa (14 vittorie, 3 pareggi).

Pronostico Alkmaar-Juventus 5 novembre 2026

Pronostico Alkmaar-Juventus 5 novembre 2026

Probabili Formazioni Alkmaar-Juventus

AZ ALKMAAR (4-3-3): De Busser; Maikuma, Schouten, Hoedt, de Wit; P. Koopmeiners, Byskov, Kwakman; Weslley Patati, Kovács, Oufkir. All. Echteld.

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly; Zhegrova, Sarr, Douglas Luiz, T. Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade. All. Spalletti.

Guida TV Calcio: dove vedere Alkmaar-Juventus?

La partita AZ Alkmaar-Juventus, valida per la 4ª giornata della fase-campionato di Europa League si giocherà giovedì 5 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dell’AFAS Stadion di Alkmaar (Paesi Bassi). Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Alkmaar-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Alkmaar-Juventus
05/11/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.503.602.00
3.623.561.95
3.653.701.95
3.803.751.91
3.603.751.95

Le nostre scommesse su Alkmaar-Juventus

AZ Alkmaar e Juventus si sfideranno per la prima volta nelle competizioni europee, col club neerlandese che è rimasto imbattuto nelle ultime 5 partite giocate contro società italiane (4 vittorie, 1 pareggio). Va però detto che di contro la Juventus è rimasta imbattuta nei 3 match finora giocati contro squadre neerlandesi in UEFA Europa League (2 vittorie, 1 pareggio), avendo peraltro realizzato 7 gol subendone solo 1 nei suddetti incontri. Ci aspettiamo un match con entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.73

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Milan-Ferencvaros: analisi, quote, guida tv e scommesse 4° giornata Europa League del 05-11-2026
Pronostici Europa League
Pronostico Milan-Ferencvaros: analisi, quote, guida tv e scommesse 4° giornata Europa League del 05-11-2026
3 Novembre 2026
Pronostico Bournemouth-Milan: quote, guida tv e scommesse 3° giornata Europa League del 22 ottobre 2026
Pronostici Europa League
Pronostico Bournemouth-Milan: quote, guida tv e scommesse 3° giornata Europa League del 22 ottobre 2026
19 Ottobre 2026
Pronostico Juventus-Rennes: analisi e scommesse 3° giornata prima fase Europa League del 22-10-2026
Pronostici Europa League
Pronostico Juventus-Rennes: analisi e scommesse 3° giornata prima fase Europa League del 22-10-2026
19 Ottobre 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.