Spalletti e i bianconeri stanno vivendo un momento complicato, con la Juventus che arriva dalla sconfitta interna nel big match di campionato contro la Lazio e deve riprendersi nella 3° giornata di Europa League quando a Torino arrivano i francesi del Rennes. Pronostico Juventus-Rennes 22 ottobre 2026.

Pronostico Juventus-Rennes 22 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Rennes, match valido per la 3° giornata della prima fase di UEFA Europa League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla seconda manifestazione più importante del calcio europeo.

La Juventus in Europa League cerca di rimanere a punteggio pieno dopo aver battuto in rimonta 2-1 il Celta a seguito del 5-0 all’esordio. I bianconeri con 7 gol segnati e solo 1 concesso hanno anche la miglior differenza reti e sono al comando, ma non è una situazione comoda per Luciano Spalletti, la cui panchina sembra addirittura in bilico dopo la sconfitta interna in campionato con la Lazio, e in Serie A i bianconeri sembrano già tagliati fuori dalla corsa scudetto dopo appena 6 giornate.

All’Allianz Stadium arriva il Rennes reduce dalla vittoria 2-1 in rimonta contro l’OFI Creta in Europa dove il club francese è ancora imbattuti e cerca continuità di risultati anche nella coppa europea, dopo averla già trovata in Ligue 1 con 4 vittorie nelle prime 6 giornate.

Probabili Formazioni Juventus-Rennes

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Conceiçao, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti.

RENNES (4-3-3): Samba; Frankowski, Cresswell, Ait Boudlal, Nagida; Szymański, Rongier, Camara; Blas, Lepaul, Al-Taamari. All. Haise.

Guida TV Calcio: dove vedere Juventus-Rennes?

La partita Juventus-Rennes, valida per la 3ª giornata della fase-campionato di Europa League si giocherà giovedì 22 ottobre 2026, con calcio d’inizio alle ore 18:45, sul terreno dell’Allianz Stadium di Torino. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Juventus-Rennes

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Rennes

Le squadre si sono affrontate 2 volte nel lontano 1999 quando c’era ancora l’Intetoto e proprio in finale i bianconeri superarono il Rennes. Partita delicata per la Juve che si presenta nettamente favorita anche in quota per questa sfida, forse troppo visto che non troviamo una quota sopra 1.6 per il successo degli uomini di Spalletti di cui non ci fidiamo del tutto, e un gol potrebbero anche concederlo. Consigliamo entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.76

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