Giovedì sera a Torino, all’Allianz Stadium, la Juventus torna in campo per la 5° giornata di UEFA Europa League dove arrivano i ciprioti del Omonia Nicosia, un appuntamento sulla carta facile per i bianconeri che arrivano da una bella affermazione anche in campionato nel weekend scorso. Pronostico Juventus-Omonia 26 novembre 2026.

Pronostico Juventus-Omonia 26 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Omonia match valido per la 5° giornata della prima fase di UEFA Europa League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla seconda manifestazione più importante del calcio europeo.

10 punti dopo quattro giornate e la ghiotta occasione di porre una seria ipoteca sulla qualificazione alla fase successiva per la Juventus reduce dal 4-0 sul Venezia in campionato, e che in Europa aveva regolato per 2-1 l’AZ Alkmaar nello scorso turno. La squadra di Luciano Spalletti arriva inoltre dal netto 4-0 (sempre in casa) sul Venezia in campionato. Dalla stagione 2009-10, la Juventus non ha mai perso una partita casalinga di UEFA Europa League (6 vittorie e 9 pareggi in 15 gare); solo il Benfica ha disputato più sfide interne consecutive senza conoscere la sconfitta (31). Nick Woltemade ha segnato o fornito un assist in ognuna delle sue 4 presenze in Europa League con la Juventus (3 gol, 2 assist). Solo un giocatore ha registrato più conclusioni di lui (14), mentre è primo per xG (3,13) e occupa la seconda posizione – a pari merito – per occasioni create su azione (12).

Contro i bianconeri ci sarà Omonia Nicosia: la seconda società cipriota più titolata nella storia del calcio, dietro soltanto all’APOEL. Con due vittorie in quattro sfide, la squadra allenata da Henning Berg si trova in piena zona playoff-spareggi ma è anche reduce da un duro ko europeo, incassato contro il N.E.C. (1-3) nella 4ª giornata, una squadra che proprio i bianconeri hanno travolto per 5-0 in questa stagione. In questa stagione di UEFA Europa League, l’Omonia Nicosia ha schierato formazioni iniziali con l’età media più alta (29 anni e 347 giorni), presentando almeno 6 giocatori dai 30 anni in su in ognuna delle quattro formazioni iniziali finora proposte.

Probabili Formazioni Juventus-Omonia

JUVENTUS (3-4-2-1) – Vicaro; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Kolo Muani, Alajbegović; Woltemade. All. Spalletti.

OMONIA (4-3-3): Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Šatka, Duverne; Andreou, Tănase, Marić; Ewandro, Diony, Montnor. All. Berg.

Guida TV Calcio: dove vedere Juventus-Omonia?

La partita Juventus-Omonia, valida per la 5ª giornata della fase-campionato di Europa League si giocherà giovedì 26 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dell’Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Juventus-Omonia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Omonia

La Juventus ha vinto tutti i 4 precedenti europei contro l’Omonia Nicosia, ottenendo 2 successi nella Coppa dei Campioni 1977-78 (3-0 e 2-0) e 2 vittorie nella Coppa UEFA 1999-2000 (5-2 e 5-0). I bianconeri vantano inoltre un ruolino di marcia perfetto contro i club ciprioti: 7 vittorie su 7 incontri europei finora disputati. L’Omonia Nicosia ha perso tutti i suoi 6 precedenti contro avversarie italiane in competizioni europee. I più recenti risalgono all’edizione 1999-2000 della Coppa UEFA, quando la società cipriota venne sconfitta nel primo turno proprio dalla Juventus (2-5 in casa, 0-5 in trasferta).

PRONOSTICO: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.60

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