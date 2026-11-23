Giovedì 26 novembre il Milan è in trasferta in Grecia, alle ore 18:45 per il calcio d’inizio della sfida valida per la 5° giornata della League Phase di Europa League che i rossoneri affronteranno contro l’Olympiakos. Pronostico Olympiakos-Milan 26 novembre 2026.

Pronostico Olympiakos-Milan 26 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Olympiakos-Milan match valido per la 5° giornata della prima fase di UEFA Europa League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla seconda manifestazione più importante del calcio europeo.

Dopo il brutto 0-2 contro il Ferencvaros, il Milan torna in Europa, forte di un netto 5-1 nel fine settimana scorso in campionato. Complici le tre sconfitte finora incassate, i rossoneri sono però fuori dalla zona playoffs-spareggi attualmente in Europa League e, se vogliono continuare a coltivare sogni di qualificazione alla fase successiva, devono tornare a fare punti, a cominciare dalla trasferta di Atene.

L’Olympiakos è reduce dal pareggio 0-0 contro il Rennes, risultato che ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive dei biancorossi in Europa dove la squadra allenata da Imanol Alguacil si è issata fino al 6° posto vantando peraltro lo stesso numero di punti (10) di Juventus e Union SG e arrivando da un tennistico 6-2 nel weekend di campionato in Grecia. Jota Silva è il calciatore che ha effettuato il maggior numero di tiri (17) in questa fase-campionato: l’attaccante portoghese ha tuttavia centrato la porta sole 2 volte (11,8%) e non è ancora riuscito a segnare nemmeno 1 gol.

Probabili Formazioni Olympiakos-Milan

OLYMPIACOS (4-2-3-1) – Ortega; Saliakas, Retsos, Carmo, Onyemaechi; Puerta, Hezze; Bailey, Sá, Fortounis; González. All. Alguacil.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Estupiñán; Musah, Modric; Moreira, Rabiot, Pulisic; Cisse. All. Amorim.

Guida TV Calcio: dove vedere Olympiakos-Milan?

La partita Olympiacos-Milan, valida per la 5ª giornata della fase-campionato di Europa League si giocherà giovedì 26 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 18:45, sul terreno del Georgios Karaiskakis Stadium di Atene (Grecia). mLa partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Olympiakos-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Olympiakos-Milan

L’Olympiacos ha vinto solo 1 dei 4 precedenti contro il Milan nelle principali competizioni europee (1 pari, 2 sconfitte). Va però anche detto che su 6 precedenti fuori casa (in Grecia) nelle maggiori competizioni europee, il Milan non ha mai battuto un club greco (4 pareggi, 2 ko), non riuscendo peraltro nemmeno a segnare in 3 di questi 6 incontri e che l’Olympiacos ha perso soltanto 1 delle ultime 13 partite giocate in UEFA Europa League (8 vittorie, 4 pari), collezionando peraltro 9 clean sheet in quell’intervallo di gare. Nella fase a gironi/fase-campionato, il club ellenico è imbattuto da 11 partite (7 successi, 4 pareggi), avendo per giunta subito soltanto 2 gol nel periodo. Il Milan ha perso 3 delle 4 partite finora disputate nella fase-campionato dell’Europa League 2026-27 (1 vittoria), incluse le ultime 2 senza peraltro trovare la via del gol.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.00

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.