Pronostico Bournemouth-Milan: quote, guida tv e scommesse 3° giornata Europa League del 22 ottobre 2026

Pronostico Bournemouth-Milan 22 ottobre 2026
Pronostici Europa League
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19 Ottobre 2026

Trasferta inglese per il Milan che giocherà la 3° giornata della fase a girone unico di UEFA Europa League giovedì sera, sul campo di un Bournemouth che ha iniziato la competizione continentale a punteggio pieno con 2 belle vittorie. Pronostico Bournemouth-Milan 22 ottobre 2026.

Pronostico Bournemouth-Milan 22 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bournemouth-Milan, match valido per la 3° giornata della prima fase di UEFA Europa League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla seconda manifestazione più importante del calcio europeo.

Dopo il 4-0 rifilato al Salisburgo, il Milan si rituffa nella fase-campionato con la 3° giornata di Europa League; un Milan che arriva anche dal 3-2 di domenica in campionato contro l’Atalanta, anche se i rossoneri hanno rischiato di farsi rimontare da avanti 3-0, un finale che non ha certamente soddisfatto l’allenatore Ruben Amorim.

Il Diavolo cerca conferme in un’altra trasferta, stavolta in terra inglese contro il Bournemouth. Il club guidato in panchina da Marco Rose è reduce dalla vittoria 3-0 contro lo Sturm Graz nel turno precedente ed è a punteggio pieno in classifica, considerando che all’esordio aveva regolato la Real Sociedad (2-1). Anche in campionato nel weekend le cose sono andate bene per il Bournemouth che ha vinto 2-0 contro il Sunderland, archiviando così il pesante 1-5 del turno precedente contro il Chelsea.

Pronostico Bournemouth-Milan 22 ottobre 2026

Pronostico Bournemouth-Milan 22 ottobre 2026

Probabili Formazioni Bournemouth-Milan

BOURNEMOUTH (4-4-2): Petrovic; Smith, Silva, Diakité, Soler; Tavernier, Cook, Adams, Gannon-Doak; Rodríguez, Evanilson. All. Rose.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse; Camarda All. Amorim.

Guida TV Calcio: dove vedere Bournemouth-Milan?

La partita Bournemouth-Milan, valida per la 3ª giornata della fase-campionato di Europa League si giocherà giovedì 22 ottobre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno del Vitality Stadium di Bournemouth (Inghilterra). Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Bournemouth-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Bournemouth-Milan
22/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.103.603.10
2.163.562.98
2.153.653.15
2.153.503.00
2.153.603.10

Le nostre scommesse su Bournemouth-Milan

L’unico precedente tra le due formazioni è datato 2016 e si tratta di un amichevole vinta 2-1 dal Milan. Una trasferta inglese non è mai una passeggiata e noi azzardiamo la quota alta sul Pareggio che è una possibile per niente impossibile.

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.65

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