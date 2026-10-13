Pronostico Celta Vigo-Juventus: analisi e scommesse calcio, 2° giornata Europa League del 15 ottobre 2026

Pronostico Celta-Juventus 15 ottobre 2026
Pronostici Europa League
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13 Ottobre 2026

La Juventus torna in campo dopo il deludente pareggio a Cagliari in campionato, e ora i bianconeri sono chiamati a cambiare passo nella 2° giornata di UEFA Europa League con la trasferta spagnola a Vigo, contro il Celta. Pronostico Celta-Juventus 15 ottobre 2026.

Pronostico Celta-Juventus  15 ottobre 2026: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di Celta Vigo-Juventus , match valido per la 2° giornata della prima fase di UEFA Europa League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla seconda manifestazione più importante del calcio europeo.

Gli spagnoli del Celta Vigo affrontano l’impegno casalingo puntando sulla spinta del proprio pubblico a Balaídos. La squadra mostra una buona propensione offensiva ma concede qualcosa in fase di transizione difensiva, cercando di sfruttare i ritmi alti tipici del calcio iberico.

La Juventus di Luciano Spalletti deve fare i conti con diverse rotazioni forzate a causa degli impegni ravvicinati e di alcune assenze pesanti, tra cui Grabara, Locatelli e Yildiz. Reduci dal pareggio in campionato contro il Cagliari, i bianconeri approcciano la trasferta con l’obiettivo di fare bottino pieno gestendo le energie in vista del big match contro la Lazio.

Pronostico Celta-Juventus 15 ottobre 2026

Pronostico Celta-Juventus 15 ottobre 2026

Probabili Formazioni Celta Vigo-Juventus

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Álvaro Núñez, Ilaix Moriba, Febas, Javi Galán; Hugo Álvarez, Jutglà, Pablo Durán. All. Giráldez.

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic, Nico González; Woltemade. All. Spalletti.

Guida TV Calcio: dove vedere Celta Vigo-Juventus?

La sfida di UEFA Europa League tra Real Club Celta de Vigo e Juventus si giocherà giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 21:00 all’Estadio Balaídos di Vigo. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva sulle piattaforme Sky in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 253).e in streaming su NOW.

Migliori quote per Celta Vigo-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Celta Vigo-Juventus
15/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.403.252.10
3.483.272.10
3.603.252.10
3.753.252.10
3.503.352.10

Le nostre scommesse su Celta Vigo-Juventus

Le due squadre vantano pochi incroci storici ufficiali nelle competizioni europee. La Juventus storicamente soffre le trasferte in terra spagnola ma i bianconeri aprono con i favori dei pronostici. Per noi sarà un match da basso punteggio. Il Celta arriva da uno 0-0 in campionato, la Juve dal deludente (ma da Under) 1-1 a Cagliari.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.75

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