Pronostici Europa League: Atalanta favorita, Lazio insegue. Barcellona-Napoli il big match

Europea League 17 Febbraio, si giocano gli spareggi con tre squadre italiane impegnate, l’Atalanta che è favorita, la Lazio che è in equilibrio col Porto, e il Napoli che apre da sfavorita nel big match di cartello col Barcellona. Parliamo anche del programma degli spareggi di Conference League con tutte le quote antepost aggiornate.

Europea League 17 Febbraio: Barcellona-Napoli

Giovedì 17 febbraio Atalanta, Napoli e Lazio saranno impegnate nei sedicesimi di Europa League. Senza dubbio l’avversario più tosto è quello del Napoli: Insigne e compagni se la dovranno vedere con il Barcellona, che dopo la dolorosa partenza di Messi in estate ha cominciato malissimo la stagione finendo nelle zone meno nobili della Liga e soprattutto uscendo subito dalla Champions League.

Poi la scossa, con il ritorno di Xavi in panchina che ha cambiato tutto: ora i catalani sono tornati quarti in classifica e possono contare su una squadra rinnovata dagli acquisti di Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré, Ferran Torres oltre al ritorno di Dani Alves.

Nell’andata al Camp Nou i blaugrana partono favoriti sulla lavagna scommesse di Betaland con il segno 1 @1,95, il pareggio @3,55 e la vittoria della squadra di Spalletti @3,80. Se si guardano le quote per il passaggio del turno tuttavia regna l’equilibrio, con gli spagnoli agli ottavi a quota @1,75 e il Napoli @2,05.

Più netto il verdetto degli scommettitori di PlanetWin365 che nel 50% delle giocate hanno scelto l’«1», contro il 25% del segno «X» e del blitz partenopeo. La lunga lista di indisponibilità tra i catalani lascia però spazio alla carica dei partenopei, imbattuti nelle ultime cinque trasferte di campionato nelle quali hanno incassato un solo gol. Chiudere la partita a porta inviolata sarebbe un colpo @5 volte la posta.

E’ però in attacco che gli azzurri hanno le chance migliori: il gol di Osimhen, sempre a segno in Europa League prima dell’infortunio, si gioca @2,75, quello di Insigne (a segno nel 2020 su rigore) pagherebbe @3,00, la stessa quota offerta per Mertens. Per il Barça, invece, occhi puntati su Aubameyang (@2,00) e Dembele (@2,75).

Europea League 17 Febbraio: Lazio-Porto

Molto vicine in lavagna in vista della doppia sfida anche Lazio (@1,90) e Porto (@1,83). In effetti la Lazio se la dovrà vedere contro un club che negli anni passati ha incrociato e battuto molte italiane. Juve, Inter, Napoli, Roma e Milan hanno avuto a che fare e sofferto contro i lusitani e anche la Lazio ha un brutto ricordo.

Nelle semifinali di Coppa Uefa del 2003 il Porto di José Mourinho si impose (4-1 e 0-0) contro la Lazio di Mancini, tecnico negli anni in biancoceleste di una serie di futuri allenatori quali Conceicao (oggi al Porto), Simeone, Inzaghi, Mihajlovic, Stankovic e Liverani. All’andata il Porto sarà favorito sulla lavagna scommesse di Betaland a quota @2,10. Rispettivamente a @3,50 e @3,35 il pareggio e il 2.

Entrambe le squadre fanno della fase offensiva un punto di forza con il Goal, proposto @1,67, nettamente avanti nei confronti del No Goal @2,04. Per quanto riguarda il risultato esatto invece è favorito l’1-1 @6,20, davanti all’1-0 offerto @8, mentre si gioca @12 l’1-2 esterno.

In ottica marcatori c’è il solito Ciro Immobile, che punta a diventare il miglior marcatore della Lazio anche in campo europeo. Con un gol, fissato @2,75, il capitano laziale affiancherebbe al secondo posto di questa speciale classifica l’ex mister Simone Inzaghi con 20 reti, mentre vale @5,50 una rete di Mattia Zaccagni, reduce dalla doppietta casalinga messa a segno sabato contro il Bologna.

Europea League 17 Febbraio: Atalanta-Olympiacos

L’eliminazione di due mesi fa dalla Champions ha lasciato il segno, ma dopo la pausa dalle competizioni internazionali l’Atalanta è pronta a ripartire dai sedicesimi di Europa League, dove si troverà di fronte l’Olympiacos.

Nonostante la formazione greca sia saldamente al comando in campionato, con una lunga striscia di risultati utili ancora in corso, i bergamaschi sono nettamente favoriti nella sfida d’andata del Gewiss Stadium: i betting analyst di Sisal vedono il successo dell’Atalanta @1,45, mentre la vittoria ospite si gioca @6,50. Nel mezzo la quota del pari, fissata @4,50.

Match, quello di giovedì sera, dal sapore di Over, offerto @1,65, mentre un match con meno di tre gol vale @2,10 la posta. Prevale invece di poco il Goal, @1,78, contro il No Goal @1,92. Per il passaggio del turno sembre la Dea favorita @1,33, mentre l’avanzamento dell’Olympiacos si gioca @3,20.

Nell’Atalanta fa paura Luis Muriel, che dopo l’infortunio di Duvan Zapata si è preso sulle spalle l’attacco dei nerazzurri: una rete del colombiano è proposta @2,25, mentre una marcatura di Ruslan Malinovskyi, in gran forma nell’ultimo periodo, vale @2,75 la posta.

Tutte le quote sull’Europea League 2021-22

Vediamo le quote 1X2 di Snai sul prossimo turno e a seguire le quote antepost più interessanti. Nelle scommesse sulla squadra che vincerà la coppa, intanto, il Napoli è salito a quota @13,00, alle spalle dell’Atalanta (@9,00) che grazie a un incrocio più favorevole nei playoff è @9,00. Davanti a tutti c’è il Borussia Dortmund @6,50, seguito da Siviglia e Barcellona (entrambi @8,50).

Barcellona – Napoli 1,92 3,55 3,75

Dortmund – Glasgow Rangers 1,40 5,00 7,50

Sheriff Tiraspol – Braga 3,75 3,40 2,05

Zenit St Pietroburgo – Betis 2,50 3,40 2,80

21:00 Atalanta – Olympiacos 1,45 4,50 6,50

Leipzig – Sociedad 1,87 3,65 4,00

Porto – Lazio 2,05 3,55 3,45

Siviglia – Din. Zagabria 1,37 5,00 8,25

Passaggio del turno Playoff Europa League 21/22

Atalanta – Olympiakos 1,30 3,30

Barcellona – Napoli 1,75 2,00

Dortmund – Rangers 1,22 4,00

Lipsia – Real Sociedad 1,65 2,15

Porto – Lazio 1,85 1,85

Sheriff Tiraspol – Braga 3,35 1,28

Siviglia – Dinamo Zagabria 1,22 4,00

Zenit San Pietroburg – Betis 2,20 1,60

Europa League 2021 / 2022

Borussia Dortmund 6,50

Atalanta 8,00

Siviglia 8,00

Barcellona 8,00

West Ham 10

Lipsia 12

Napoli 12

Bayer Leverkusen 20

Lione 20

Lazio 25

Monaco 25

Porto 25

Betis 25

Real Sociedad 25

Eintracht Francofort 33

Zenit San Pietroburg 33

Glasgow Rangers 50

Galatasaray 50

Olympiakos 75

Sheriff Tiraspol 75

Braga 75

Stella Rossa 75

Spartak Mosca 75

Dinamo Zagabria 100

Conference League, gli spareggi

Spendiamo due parole anche sul programma di Conference League che a sua volta ha un programma che si divide in due fasce orarie, con 4 sfide alle 18:45 e altrettante alle 21:00. Tra i match più interessanti del tardo pomeriggio, i turchi del Fenerbahce dovranno fare attenzione allo Slavia Praga, mentre il PSV Eindhoven chiede il pass al Maccabi Tel Aviv.

In prima serata, invece, il Leicester non dovrebbe fare fatica a superare i danesi del Randers, mentre il Marsiglia parte nettamente favorito sul Qarabag. La Roma sarà spettatrice interessata, avendo già staccato il ticket per gli ottavi vincendo il gruppo C con 13 punti davanti al Bodo/Glimt.

Fenerbahce – Slavia Praga 2,05 3,45 3,30

Midtjylland – Paok 2,00 3,40 3,55

Psv Eindhoven – Maccabi Tel Aviv 1,27 5,50 9,75

Rapid Vienna – Vitesse 2,30 3,40 2,90

Celtic – Bodo Glimt 1,43 4,50 6,50

Leicester – Randers 1,25 5,75 10

Marsiglia – Qarabag 1,30 5,00 8,75

Sparta Praga – Partiz Beog 2,00 3,40 3,55

Passaggio del turno Playoff Conference League 21/22

Celtic Glasgow – Bodoe/Glimt 1,40 2,75

Fc Midtjylland – Paok Thessaloniki 1,80 1,90

Fenerbahce Istanbul – Slavia Prague 1,85 1,85

Leicester City – Randers Fc 1,15 4,75

Olympique Marseille – Qarabag Fk 1,20 4,00

Psv Eindhoven – Maccabi Tel Aviv Fc 1,18 4,25

Sk Rapid Wien – Vitesse Arnhem 2,00 1,72

Sparta Prague – Fk Partizan Belgrade 1,72 2,00

