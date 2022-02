Pronostici Europa League: il Napoli cerca l’impresa col Barcellona

Europea League 24 Febbraio, si giocano i ritorni che vedono in campo tre italiane. Il Napoli se la gioca alla pari col Barcellona, l’Atalanta deve gestire l’Olympiakos ma secondo le quote la Dea ha già un piede agli ottavi di finale, L’impresa più difficile spetta alla Lazio chiamata a ribaltare il risultato dell’andata contro il Porto.

Europea League 24 Febbraio: Napoli-Barcellona

Il Napoli riprende da un pareggio in esterna, ma dovrà gestirlo contro un Barcellona rinato grazie a Xavi dopo un inizio di stagione da incubo. Al San Paolo Napoli-Barcellona vede i catalani leggermente avanti sulla lavagna scommesse di Betaland a quota @2,50, ma i campani sono davvero vicini @2,72. Il Napoli agli ottavi si gioca @1.92.

Probabili Formazioni. Le tante assenze spingono Spalletti verso una difesa a 3, con Di Lorenzo e Mario Rui ad affiancare la coppia di mediani a centrocampo. Davanti, Osimhen dovrebbe essere supportato da Zielinski ed Elmas. Xavi risponde con un 4-3-3 il cui trio offensivo sarà composto da Aubameyang, Ferran Torres e uno tra Dembelé-Adama Traoré. In difesa ballottaggio tra Serginho Dest e Mingueza per il ruolo di terzino destro.

Statistiche. Sono tre i precedenti totali tra Napoli e Barcellona, con gli azzurri che non hanno mai vinto: 2 pareggi (incluso quello dell’andata) e una sconfitta. Quest’anno gli azzurri hanno perso già 3 volte tra le mura amiche (8 vittorie e 2 pareggi), mentre nella Liga, in trasferta, il Barça ha vinto solo 4 volte (7 pareggi e 2 sconfitte). In totale, contro le spagnole i partenopei hanno perso in casa una sola volta (3 vittorie e 6 pareggi), mentre i blaugrana hanno vinto 8 volte in territorio italico (12 pareggi e 7 sconfitte).

Europea League 24 Febbraio: Lazio-Porto

La Lazio contro il Porto non ha alternative al successo e per la squadra di Sarri il segno 1 è proposto @2,27. Sarri potrebbe ritrovare Acerbi, ma davanti potrebbe essere costretto a fare a meno di Zaccagni, Pedro e Immobile. L’undici titolare sarà svelato last minute. Lazio agli ottavi @2,82.

Probabili Formazioni. Maurizio Sarri dovrà fare a meno di diversi giocatori per questa sfida, tra cui il centrale difensivo Acerbi e il terzino Lazzari. Negli ultimi giorni si è aggiunto Zaccagni, mentre rimane in dubbio anche Pedro. Il tecnico biancoceleste conta di recuperare almeno Immobile, altrimenti il trio offensivo sarebbe realmente un rebus. Rientrano dopo la qualifica in campionato Leiva e Luis Alberto, ma solo il secondo dovrebbe giocare titolare. Il Porto si dovrebbe schierare in campo con lo stesso modulo (4-3-3) e la stessa formazione dell’andata. Davanti, dunque, spazio al protagonista dell’andata, Toni Martinez, con Fabio Vieira e Pepé ai fianchi.

Statistiche. Sono tre i precedenti totali tra le due formazioni, incluso quello dell’andata, e i biancocelesti non hanno mai vinto (un pareggio e 2 sconfitte), pareggiando l’unico in casa, ovvero 0-0 nel 2003 con Mancini e Mourinho sulle rispettive panchine. Tra le mura amiche, in Serie A, la Lazio di Sarri ha perso una sola volta (7 vittorie e 4 pareggi), mentre il Porto nei confini nazionali è imbattuto (20 vittorie e 3 pareggi) con uno score esterno di 10 vittorie e 2 pari.

Europea League 24 Febbraio: Olympiacos-Atalanta

L’Atalanta ha invece l’occasione di rimediare alle recenti prestazioni un po’ deludenti in campionato confermandosi superiore all’Olympiacos dopo il successo di Bergamo. Le quote Betaland sul passaggio del turno danno quindi l’Atalanta agli ottavi @1.18. Gasperini affronta la trasferta forte della vittoria all’andata e con i favori del pronostico: il segno 2 vale 2,11.

Probabili Formazioni. Pedro Martins dovrebbe confermare il modulo 3-4-3, del quale non dovrebbero far parte Androutsos, Fortounis e Garry Rodrigues, in forte dubbio. In difesa ci saranno Papastathopoulos e Manolas, vecchie conoscenze del calcio italiano, così come Mvila, centrocampista ex Inter che agirà in mediana. Gasperini risponde con un 3-4-2-1 il cui terminale offensivo sarà Boga, vista l’indisponibilità contemporanea di Zapata e Muriel. Assente anche Miranchuk, mentre Palomino rimane in forte dubbio. Toloi, Demiral e Djimsiti, dunque, comporranno il trio davanti a Musso, mentre sulla trequarti dovrebbe toccare a Koopmeiners e Pasalic.

Statistiche. Nel campionato greco, fin qui, l’Olympiakos non ha mai perso: 18 vittorie e 5 pareggi (9 vittorie e 2 pari tra le mura amiche), mentre l’Atalanta in trasferta ha perso una sola volta nell’attuale campionato di Serie A (9 vittorie e 3 pareggi) proprio domenica scorsa contro la Fiorentina.

Tutte le quote sull’Europa League

Vediamo anche il programma completo e le quote 1X2 di SNAI. A seguire ci sono anche gli aggiornamenti delle quote antepost.

24-02-2022

Din. Zagabria – Siviglia 3,40 3,40 2,10

Lazio – Porto 2,25 3,40 3,05

Olympiacos – Atalanta 3,35 3,45 2,10

Sociedad – Leipzig 2,65 3,40 2,55

Betis – Zenit St Pietroburgo 2,00 3,65 3,35

Braga – Sheriff Tiraspol 1,40 4,25 8,00

Glasgow Rangers – Dortmund 4,25 4,25 1,70

Napoli – Barcellona 2,75 3,40 2,45

Passaggio del turno Playoff Europa League 21/22

Atalanta – Olympiakos 1,16 4,75

Barcellona – Napoli 1,88 1,85

Dortmund – Rangers 3,10 1,33

Lipsia – Real Sociedad 1,95 1,77

Porto – Lazio 1,40 2,80

Sheriff Tiraspol – Braga 1,47 2,55

Siviglia – Dinamo Zagabria 1,02 10

Zenit San Pietroburg – Betis 5,00 1,14

Europa League 2021 / 2022

Siviglia 6,00

Atalanta 8,00

Barcellona 10

Borussia Dortmund 10

West Ham 10

Lione 12

Napoli 12

Betis 15

Lipsia 20

Bayer Leverkusen 20

Real Sociedad 20

Monaco 20

Porto 20

Lazio 25

Glasgow Rangers 33

Eintracht Francofort 33

Sheriff Tiraspol 50

Galatasaray 66

Spartak Mosca 66

Zenit San Pietroburg 66

Stella Rossa 75

Olympiakos 150

Braga 200

Dinamo Zagabria 300

Spareggi Conference League, le partite di ritorno

Vediamo velocemente anche le partite di ritorno di Conference League e a seguire le quote antepost.

24-02-2022

Bodo Glimt – Celtic 2,90 3,80 2,15

Maccabi Tel Aviv – Psv Eindhoven 3,55 3,45 2,00

Partiz Beog – Sparta Praga 1,92 3,30 3,90

Qarabag – Marsiglia 3,60 3,35 2,00

Randers – Leicester 5,00 4,00 1,60

Paok – Midtjylland 2,00 3,20 3,80

Slavia Praga – Fenerbahce 2,00 3,35 3,55

Vitesse – Rapid Vienna 1,75 3,70 4,25

Passaggio del turno Playoff Conference League 21/22

Celtic Glasgow – Bodoe/Glimt 5,75 1,11

Fc Midtjylland – Paok Thessaloniki 1,50 2,45

Fenerbahce Istanbul – Slavia Prague 5,75 1,11

Olympique Marseille – Qarabag Fk 1,01 11

Psv Eindhoven – Maccabi Tel Aviv Fc 1,14 5,00

Sk Rapid Wien – Vitesse Arnhem 1,73 2,00

Sparta Prague – Fk Partizan Belgrade 5,75 1,10

Conference League 2021 / 2022

Leicester 6,00

Roma 6,50

Marsiglia 7,50

Psv Eindhoven 10

Rennes 10

Feyenoord 15

Bodo Glimt 20

Basilea 20

Az Alkmaar 20

Lask Linz 25

Rapid Vienna 30

Copenhagen 30

Slavia Praga 33

Gent 33

Midtjylland 33

Fenerbahce 40

Vitesse 40

Paok Salonicco 40

Partizan Belgrado 50

Sparta Praga 50

Celtic 100

Maccabi Tel Aviv 250

Qarabag 500

Randers 1.000

I metodi di Dartagnan su Corner e Gol 1/2 Tempo li trovi sui canali TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC e IL PRESIDENTE! Entra subito!