Scommesse Calcio Europa e Conference League: le quote dopo i sorteggi. L’Atalanta trova il Leverkusen

Quote Europa League 25 Febbraio, andiamo a fare il punto sulle quote antepost dopo i sorteggi con l’Atalanta che ha pescato un avversario insidioso per gli ottavi di finale, il Bayer Leverkusen, ma la Dea è comunque favorita dalle quote. Vediamo anche gli aggiornamenti di Conference League con la Roma che pesca bene dalla urna dove esce il Vitesse.

Quote Europa League 25 Febbraio: l’Atalanta pesca il Bayer Leverkusen

Non è la più facile delle sfide quella che attende l’Atalanta agli ottavi di finale di Europa League, dove la Dea incontrerà il Bayer Leverkusen. Dopo aver superato l’Olimpiakos, però, i bergamaschi non intendono fermarsi e anche nel confronto con la formazione tedesca sono favoriti dai pronostici: i betting analyst di Sisal vedono il passaggio del turno degli uomini di Gasperini @1,65, mentre l’approdo ai quarti della formazione tedesca vale @2,20 la posta.

Nelle quote antepost è il Barcellona la squadra favorita per alzare la coppa, offerta @4, seguita proprio dall’Atalanta, vista @7,50 assieme a Lipsia e Siviglia. @16, invece, il Bayer Leverkusen, assieme a Betis, Lione, West Ham e Porto.

Quote Europa League 25 Febbraio: tutte le quote antepost

Si torna in campo dal 9 marzo con gli ottavi di finale, vediamo le quote 1X2 di SNAI sulle sfide d’andata e a seguire le quote antepost.

09-03-2022

Betis – Eintracht Frankfurt 1,85 3,45 4,00

10-02-2022

Atalanta – Leverkusen 1,75 3,60 4,50

Barcellona – Galatasaray 1,24 5,50 11

Glasgow Rangers – Stella Rossa 1,65 3,65 5,00

Europa League 2021 / 2022

Barcellona 4,50

Siviglia 6,00

Lipsia 6,50

Atalanta 7,50

Porto 15

West Ham 15

Lione 18

Betis 18

Glasgow Rangers 20

Monaco 20

Bayer Leverkusen 20

Eintracht Francofort 33

Stella Rossa 67

Braga 67

Spartak Mosca 100

Galatasaray 100

Conference League, la Roma pesca il Vitesse

Urna di Nyon favorevole per la Roma, che agli ottavi di finale di Conference League pesca il Vitesse. La compagine olandese è stata costruita dall’attuale ds tedesco del Genoa Johannes Spors. In qualità di testa di serie, la band di Mourinho avrà diritto a disputare il match di ritorno (17 marzo) all’Olimpico. L’andata è invece prevista ad Arnhem, giovedì 10 marzo.

Vitesse che ha eliminato in Conference il Rapid Vienna: 2-0 nei Paesi Bassi grazie alle reti di Adrian Grbic e Matus Bero e che, nel girone di qualificazione (chiuso al secondo posto) aveva dato filo da torcere al Tottenham di Antonio Conte a Londra (3-2 per gli Spurs) e sconfitto quello della gestione Nuno Espirito Santo.

Attualmente la squadra di Letcsh è però precipitata al sesto posto in Eredivisie, dopo tre sconfitte consecutive (contro Groningen, Twente e PSV), interrotte dall’1-1 esterno contro l’Utrecht.

