Pronostici Europa League: andata ottavi di finale, Atalanta di poco avanti sul Bayer Leverkusen

Europa League 10 Marzo, si gioca l’andata degli ottavi di finale. Andiamo a vedere ultime dai campi, statistiche e consigli per le scommesse, concentrandoci in particolare su Atalanta-Bayer Leverkusen.

Europa League 10 Marzo: le partite di mercoledì e del giovedì alle 18:45

Il turno dell’andata degli ottavi di finale di Europa League inizia già mercoledì con due partite. Il Betis Siviglia di Manuel Pellegrini sfida un Eintracht Francoforte che ha superato il proprio girone senza mai perdere (3 vittorie e altrettanti pareggi). Il Betis è attualmente imbattuto in gare europee contro le squadre tedesche: 2 vittorie e un pareggio, ovvero l’ultimo incontro con il Bayer Leverkusen nella fase a gironi di questa edizione, terminato 1-1.

Porto-Lione. Il Lione non ha mai battuto il Porto in 4 precedenti (un pareggio e 3 sconfitte) e ha perso entrambe le gare in Portogallo, senza mai andare in gol. Il Porto, invece, ha vinto le ultime 6 partite contro squadre francesi e non perde contro squadre di Ligue 1 da ben 11 gare casalinghe (9 vittorie 2 pareggi), ovvero dalla sconfitta per 2-0 rimediata a Nantes nel 1971.

Il Siviglia di Lopetegui ospita il West Ham di Moyes: le due formazioni, rispettivamente seconda forza della Liga e sesta in classifica in Premier League, non si sono mai incontrate prima. Gli andalusi hanno vinto ben 6 volte l’Europa League, ma non affrontano una squadra inglese in casa dalla stagione 2019-2020.

Europa League 10 Marzo: le partite di giovedì sera

Barcellona-Galatasaray si ritrovano di fronte in competizioni europee per la nona volta. Il bilancio è di 5 vittorie dei catalani, 2 pareggi e una sconfitta. Entrambe le formazioni vengono da una stagione per certi versi turbolenta: i catalani sono riusciti a raddrizzarla risalendo fino al 3° posto nella Liga, mentre i turchi sono a metà classifica nella lega nazionale e praticamente fuori dai giochi per un posto nelle prossime competizioni europee.

I portoghesi dello Sporting Braga ospitano il Monaco, che ha chiuso il gruppo B da imbattuto davanti a formazioni come Real Sociedad, PSV Eindhoven e Sturm Graz. Non ci sono precedenti in competizioni Uefa tra le due formazioni. Il Braga ha perso i due precedenti contro squadre francesi negli scontri ad eliminazione diretta.

All’Ibrox Stadium di Glasgow, i Rangers affrontano i serbi della Stella Rossa. Gli scozzesi si sono imposti in due dei tre ultimi precedenti contro i biancorossi e sono di poco in vantaggio negli scontri diretti con 3 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte. In casa, i Rangers sono imbattuti contro la Stella Rossa (2 vittorie e un pari), ma non si impongono a Belgrado da tre partite (un pareggio e 2 sconfitte).

Europa League 10 Marzo: Atalanta- Bayer Leverkusen

Agli ottavi di finale di Europa League ci sarà Atalanta-Bayer Leverkusen, sfida molto equilibrata nei pronostici dei quotisti di Betaland e che mette a confronto due delle squadre più accreditate per la vittoria della competizione. Avversario durissimo per i bergamaschi.

Almeno all’andata Gerardo Seoane dovrà fare a meno di Bellarabi e soprattutto Schick, attaccante esploso nella Sampdoria, oscurato da Edin Dzeko ai tempi della Roma e finalmente di nuovo “on fire” al punto di dar fastidio a Robert Lewandowski nella classifica marcatori della Bundesliga e ovviamente anche in chiave Scarpa d’Oro. Ben 28 gol per il polacco, 20 per il ceco.

Il difensore centrale del Burkina Faso Edmond Tapsoba, il tedesco Jonathan Tah e Jeremie Frimpong sono tutti giocatori di valore per il reparto arretrato, anche se il Bayer subisce parecchie reti. Davanti fanno paura la velocità di Moussa Diaby (alla sinistra nel 4-2-3-1) e il talento del giovanissimo trequartista Florian Wirtz, il più giovane marcatore nella storia della Bundesliga (17 anni e 34 giorni) e secondo calciatore a segnare 10 reti prima di aver compiuto 19 anni dopo Lukas Podolski.

Nel Gruppo G dell’Europa League il Bayer Leverkusen ha chiuso al primo posto davanti a Betis, Celtic e Ferencvaros. In vista di giovedì le quote 1X2 della lavagna scommesse di Betaland su Atalanta-Bayer Leverkusen vedono la squadra di Gasperini favorita @1,98, il pareggio @3,55 e il Bayer Leverkusen @3,60. Più in equilibrio le quote per il passaggio del turno, con l’Atalanta ai quarti @1,75 e i tedeschi a quota @2,00.

Probabili formazioni e ultime dai campi su Atalanta- Bayer Leverkusen

Probabili Formazioni. Gasperini dovrebbe schierarsi con Muriel terminale offensivo, supportato da Koopmeiners e Malinovskyi. In difesa, davanti a Musso, il trio dovrebbe essere composto da Toloi, Demiral e Palomino. Sugli esterni, il tecnico della Dea dovrà sceglierne due fra Hateboer, Zappacosta e Maehle.

Assenze importanti tra le fila del Bayer Leverkusen, che non potrà contare sul bomber Schick, vecchia conoscenza del campionato italiano, e su Bellarabi. Il terminale offensivo del 4-2-3-1 tedesco dovrebbe dunque essere Alario, con Diaby, Wirtz e Adli a supporto.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. All Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié; Aranguiz, Demirbay; Diaby, Wirtz, Adli; Alario. All. Seoane

Tutte le quote antepost sull’Europa League

09-03-2022

Betis – Eintracht Frankfurt 1,90 3,55 3,85

Porto – Lione 1,97 3,45 3,75

10-03-2022

Siviglia – West Ham 2,05 3,10 3,85

Atalanta – Leverkusen 1,95 3,55 3,60

Barcellona – Galatasaray 1,15 7,50 15

Braga – Monaco 2,85 3,20 2,50

Glasgow Rangers – Stella Rossa 1,73 3,60 4,75

Europa League 2021 / 2022

Barcellona 3,50

Lipsia 5,00

Siviglia 6,00

Atalanta 8,50

West Ham 12

Porto 15

Betis 15

Bayer Leverkusen 20

Lione 20

Glasgow Rangers 25

Monaco 25

Eintracht Francofort 33

Braga 75

Stella Rossa 75

Galatasaray 100

Passaggio Turno Ottavi Di Finale Europa League 21/22

Atalanta – Leverkusen 1,72 2,00

Barcellona – Galatasaray 1,10 6,00

Betis – Eintracht Frankfurt 1,65 2,10

Braga – Monaco 2,40 1,50

Glasgow Rangers – Stella Rossa 1,45 2,55

Porto – Lione 1,80 1,90

Siviglia – West Ham 1,72 2,00

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!