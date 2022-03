Pronostici Europa League: contro il Bayer Leverkusen missione possibile per l’Atalanta

Europa League 17 Marzo, ritorno degli ottavi di finale, trasferta tedesca delicata per la Dea impegnata in Bayer Leverkusen-Atalanta, ma le quote sul passaggio del turno puntano sulla squadra di Gasperini.

Europa League 17 Marzo: le partite delle ore 18:45

Galatasaray-Barcellona (0-0). Dopo il pareggio a reti bianche nel match d’andata, Galatasaray e Barcellona si ritrovano allo stadio Türk Telekom di Istanbul. Stagione complicata per entrambe; la squadra turca occupa al momento l’undicesima posizione nel proprio campionato, mentre i blaugrana, dopo un avvio traumatico, sono riusciti a risalire fino al terzo posto, grazie al lavoro di Xavi e al mercato di gennaio. Il bilancio della sfida è di 5 vittorie dei catalani, 3 pareggi e una sola vittoria del Galatasaray.

Stella Rossa-Rangers (0-3). Match proibitivo quello che dovrà affrontare la Stella Rossa contro i Rangers. Il 3-0 dell’andata in favore degli scozzesi, infatti, lascia pochissime speranze al club serbo. Anche per ciò che concerne i precedenti tra le due squadre, gli ospiti si trovano in una situazione di vantaggio, con 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Alla Stella Rossa servirà, dunque, almeno un 3-0 per pensare di portare il risultato ai tempi supplementari. Un punteggio che, in passato, ha portato bene ai serbi: proprio la Stella Rossa, infatti, ha battuto in casa 3-0 i Rangers prima di vincere la Coppa dei Campioni 1990/1991.

Monaco-Braga (0-2). Le reti realizzate da Abel Ruiz e Vitor Oliveira nel match d’andata fanno dormire sonni abbastanza tranquilli allo Sporting Braga, che in trasferta potrà limitarsi a contenere il Monaco e a gestire il vantaggio. Una rimonta molto complicata per i francesi, che fin qui in Europa League hanno messo a segno solamente sette reti in altrettante partite disputate. I portoghesi, però, hanno perso 8 delle ultime 11 partite della fase a eliminazione diretta di questa competizione.

Europa League 17 Marzo: le sfide delle ore 21

Francoforte-Betis (2-1). Nonostante la sconfitta casalinga nel match d’andata (1-2), il Betis Siviglia di Manuel Pellegrini spera ancora nella rimonta contro il Francoforte, per alimentare ulteriormente il sogno di poter giocare la finale di Europa League nella propria città. Una sfida ancora aperta anche e soprattutto grazie a Claudio Bravo, portiere degli spagnoli, che all’andata ha tenuto in piedi i suoi compagni neutralizzando il calcio di rigore battuto da Rafael Borré. Per ribaltare il risultato, però, il Betis dovrà saper contrastare il pericolo numero uno dei tedeschi, quel Daichi Kamada che già in gol all’andata sembra avere una marcia in più in Europa League. Se in Bundesliga, infatti, il centrocampista giapponese ha realizzato 9 reti in 86 partite, in questa competizione, invece, è andato a segno 10 volte in sole 17 presenze.

West Ham-Siviglia (0-1). Rimonta difficile, ma non impossibile, per il West Ham, che ospiterà il Siviglia dopo l’1-0 dell’andata. Gli spagnoli, però, hanno dalla loro l’esperienza in questa competizione: il club allenato da Lopetegui, infatti, ha vinto ben 6 volte l’Europa League, l’ultima volta nell’estate del 2020, contro l’Inter di Antonio Conte. Le due formazioni, rispettivamente seconda forza della Liga e sesta in classifica in Premier League, non si erano mai incontrate prima della sfida dello scorso 10 marzo. I ragazzi di Moyes non hanno le statistiche dalla loro parte: il Siviglia, infatti, nelle ultime 8 partite contro squadre inglesi tra Coppa UEFA ed Europa League, ha collezionato 6 vittorie e 2 pareggi.

Lione-Porto (1-0), una vera e propria rivincita dei quarti di finale di Champions League 2003-2004: quella volta passò il turno il club portoghese, poi vincitore a sorpresa della competizione. I francesi partono con il vantaggion di un gol, nonostante un match d’andata con poche emozioni, che non ha visto prevalere in maniera netta nessuna delle due compagini. L’allenatore dei portoghesi, Sérgio Conceição, crede nella rimonta, nonostante la squalifica di Otávio, che lo costringerà ad almeno un cambio rispetto alla formazione proposta nel match d’andata.

Europa League 17 Marzo: Bayer Leverkusen-Atalanta

La missione è possibile, ma è una gara complicata. Questo il giudizio degli analisti Snai a proposito delle chance dell’Atalanta di superare la resistenza del Bayer Leverkusen e volare ai quarti di finale di Europa League. Dopo il successo nerazzurro all’andata (3-2), il ritorno di domani al BayArena vede i tedeschi leggermente favoriti, con il segno «1» @2,30 e il «2» @2,75. L’Atalanta però passa anche con il pareggio, dato @3,75.

I gol non sono mancati a Bergamo e secondo il pronostico non mancheranno neanche a Leverkusen, tanto che l’Over crolla @1,48 e l’Under sale fino @2,45. Nel testa a testa secco per la qualificazione, l’Atalanta è favorita piuttosto nettamente, @1,45 contro il @2,55 tedesco.

Entrambi le squadre non sono in un momento di grande salute. Se la squadra di Gasperini in campionato viene da soli 7 punti in 8 partite, il Bayer Leverkusen, terzo in Bundesliga, nelle ultime cinque gare, tra campionato ed Europa League, ha vinto soltanto una volta, riportando per il resto tre sconfitte e un pareggio (in casa del Bayern Monaco). Nelle tre partite di Europa League disputate in casa in questa stagione, però, la squadra guidata da Seoane non ha mai fallito, battendo Ferencvaros, Betis e Celtic.

Probabili Formazioni Leverkusen-Atalanta

I padroni di casa devono rinunciare a Wirtz, gioellino della squadra, reduce dalla rottura del legamento crociato nell’ultima gara in campionato contro il Colonia. Oltre al classe 2003, Steffen Baumgart, allenatore dei tedeschi, dovrà fare a meno anche di Frimpong, Kossounou e del lungodegente Schick. Sarà dunque Alario a sorreggere il reparto offensivo, supportato alle sue spalle da Diaby, Palacios e Adli. Scontata la squalifica, in mediana tornerà Demirbay, affiancato da Aranguiz. Difesa a quattro con Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba e Bakker, che proteggeranno Hradecky.

Gasperini, invece, risponde con Muriel come unica punta, e con Malinovskyi e Koopmeiners a supporto. A centrocampo spazio a de Roon, affiancato da Freuler. Sulle fasce, invece, agiranno Hateboer e Zappacosta. Difesa a tre con Toloi, Demiral e Palomino, a protezione di Musso.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Bakker; Demirbay, Aranguiz; Diaby, Palacios, Adli; Alario. All. Seoane.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. All. Gasperini.

Tutte le quote sull’Europa League

La flessione di rendimento dell’Atalanta, registrata in campionato, non ha toccato fin qui il versante europeo. La Dea riscuote quindi ampio credito nel tabellone Snai dedicato al trionfo finale in Europa League, nel quale figura al quarto posto, @8,00, alle spalle di Barcellona (@3,50), Lipsia (@5,00) e Siviglia (@6,00).

Galatasaray – Barcellona 8,25 5,00 1,35

Leverkusen – Atalanta 2,30 3,75 2,80

Monaco – Braga 1,53 4,25 5,75

Stella Rossa – Glasgow Rangers 2,15 3,50 3,20

Eintracht Frankfurt – Betis 2,25 3,65 2,90

Lione – Porto 2,25 3,55 2,95

West Ham – Siviglia 2,20 3,25 3,30

Passaggio del Turno Ottavi Di Finale Europa League 21/22

Atalanta – Leverkusen 1,40 2,75

Barcellona – Galatasaray 1,16 4,75

Betis – Eintracht Frankfurt 3,75 1,22

Braga – Monaco 1,33 3,00

Glasgow Rangers – Stella Rossa 1,02 10

Porto – Lione 3,75 1,22

Siviglia – West Ham 1,45 2,55

Europa League 2021 / 2022

Barcellona 3,50

Lipsia 5,00

Siviglia 6,00

Atalanta 8,00

Lione 15

West Ham 15

Glasgow Rangers 18

Bayer Leverkusen 20

Porto 25

Eintracht Francofort 25

Betis 30

Monaco 33

Braga 40

Galatasaray 75

Stella Rossa 150

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!