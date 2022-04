Pronostici Europa League 7 Aprile 2022, in campo anche l’EL con l’andata dei quarti di finale. Vediamo analisi, ultime dai campi, probabili formazioni e consigli per le scommesse sul calcio con un occhio di riguardo su RB Lipsia-Atalanta.

Pronostici Europa League 7 Aprile: Lipsia-Atalanta

Dopo il Bayer Leverkusen, l’RB Lipsia. Il cammino dell’Atalanta in Europa League parla ancora tedesco: nei quarti di finale della competizione, la Dea si trova di fronte la formazione più in forma di tutta la Bundesliga insieme al Bayern Monaco. I ragazzi di Gasperini devono ritrovare lo spunto dei giorni migliori visto che domani sera, alla Red Bulla Arena, partono sfavoriti secondo gli esperti Sisal: il successo del Lipsia è dato @1,80 contro il @4,25 degli ospiti mentre il pareggio è offerto @3,75. I tedeschi sono leggermente avanti anche per il passaggio turno @1,80 contro @2,00.

Le due formazioni hanno sempre trovato la via della rete in tutte le gare giocate in Europa in questa stagione: la Combo Goal + Over 3,5, offerta @2,55, potrebbe concretizzarsi. Gli arbitri nelle manifestazioni continentali tendono a far giocare ma puniscono severamente i contatti in area: un calcio di rigore, in quota @2,75, non è da escludere.

Domenico Tedesco dispone, in rosa, di moltissimi elementi in grado di far male alla difesa dell’Atalanta. Oltre ad André Silva, un passato nel Milan, il pericolo numero uno appare il trequartista francese Christopher Nkunku: esploso in questa stagione, il talento transalpino ha finora messo insieme 27 gol e 17 assist. È questa la Supercoppia su cui punta il Lipsia: l’assist di Nkuku per il gol di André Silva è offerto @7,50.

Giampiero Gasperini dovrà fare i conti con le condizioni di Duvan Zapata, pronto al rientro ma ovviamente a corto di condizione. L’attaccante colombiano vuole riprendersi l’Atalanta e magari trascinarla in semifinale: un suo gol alla Red Bull Arena è dato @3,50. Al suo fianco dovrebbe trovare posto Jeremy Boga, autore del gol vittoria contro il Leverkusen nell’ultima trasferta europea: ripetersi in terra tedesca pagherebbe @5 volte la posta.

Pronostici Europa League 7 Aprile: Lipsia-Atalanta, ultime dai campi e statistiche

Non ci sono precedenti tra le due formazioni, ma il Lipsia ha già incontrato un’italiana in gare ufficiali: passaggio del turno contro il Napoli ai sedicesimi di Europa League nella stagione 2017-2018 grazie alla regola dei gol in trasferta (3-1 al San Paolo e 0-2 in casa). Per l’Atalanta, invece, è la terza sfida ad eliminazione diretta in Europa League contro una tedesca: la Dea è stata eliminata nella stagione 2017/18 dal Borussia Dortmund, mentre quest’anno è arrivato il successo contro il Leverkusen. L’unico altro precedente contro un club tedesco dei bergamaschi si è verificato nel terzo turno della Coppa UEFA 1990/91 quando ha battuto il Colonia: 1-1 in trasferta all’andata e 1-0 in casa al ritorno.

Probabili formazioni di Lipsia-Atalanta. Tedesco dovrebbe confermare la difesa a tre con l’ex milanista André Silva e Nkunku terminali offensivi, mentre a loro supporto dovrebbe agire lo spagnolo Dani Olmo. A centrocampo, le chiavi del gioco dovrebbero essere affidate a Laimer e Kampl, mentre sulle fasce sono favoriti per una maglia da titolare Henrics e Tasende.

Gasperini dovrebbe schierare Boga come terminale offensivo, dal momento che Muriel e Zapata non sono ancora al meglio. Alle spalle del franco-ivoriano i favoriti sono Malinovskyi e Koopmeiners, mentre a centrocampo non sembrano esserci dubbi sulla coppia De Roon-Freuler. Sugli esterni, Maehle e Zappacosta sono le prime scelte, mentre il trio davanti a Musso sarà composto da Demiral, Palomino e Djimsiti.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrics, Laimer, Kampl, Tasende; Dani Olmo; Nkunku, André Silva. All. Tedesco.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Boga. All. Gasperini.

Pronostici Europa League 7 Aprile: le altre partite

Gli altri tre match dei quarti di finale di Europa League si giocano in contemporanea alle ore 21:00. I portoghesi dello Sporting Braga ospitano gli scozzesi dei Glasgow Rangers. Le due formazioni si sono già affrontate ai sedicesimi di finale dell’edizione 2019-2020: in quell’occasione, a passare il turno furono proprio gli scozzesi, che dopo aver vinto per 3-2 in casa, si sono imposti anche al ritorno con il punteggio di 0-1. Protagonista di quella notte fu Ryan Kent, 25enne ala dei Rangers che mise a segno la rete che affondò definitivamente i lusitani all’Estádio Municipal de Braga. Giovanni van Bronckhorst, tecnico della squadra di Glasgow, giunge ai quarti di finale da allenatore per la prima volta, mentre Carlos Carvalhal proverà a portare la sua giovane squadra verso un traguardo storico dopo i due sedicesimi di finale consecutivi.

Non ci sono invece precedenti tra West Ham-Lione. I padroni di casa, allenati da David Moyes, sono giunti ai quarti dopo aver eliminato gli specialisti della competizione, ovvero gli spagnoli del Siviglia, mentre i francesi di Peter Bosz hanno superato il Porto, confermando di avere un rendimento migliore in Europa rispetto al campionato, in cui la squadra occupa posizioni di metà classifica.

L’ultima sfida vede di fronte Eintracht Francoforte-Barcellona, squadra a questo punto favorita per la vittoria finale. Anche in questo caso non ci sono precedenti ufficiali, ma i catalani hanno vinto per 2-0 l’amichevole più recente (1976). I tedeschi hanno vinto già una volta la Coppa Uefa, nell’edizione 1979/80, ma davanti stavolta si troveranno una formazione che dall’arrivo del tecnico Xavi è tornata solida e compatta. Sugli scudi Pierre-Emerick Aubameyang, che segna con continuità in blaugrana e in Europa League vanta 23 reti totali, a soli 7 centri dal record nella competizione detenuto da Radamel Falcao.

Tutte le quote sull’Europa League

QUOTE 1X2

Leipzig – Atalanta 1,80 3,80 4,25

Braga – Glasgow Rangers 2,35 3,25 3,00

Eintracht Frankfurt – Barcellona 4,50 4,00 1,67

West Ham – Lione 2,00 3,45 3,55

Passaggio del turno Quarti Di Finale Europa League 21/22

Braga – Glasgow Rangers 2,35 1,55

Eintracht Francofort – Barcellona 5,00 1,15

Lipsia – Atalanta 1,75 2,00

West Ham – Lione 1,80 1,95

Europa League 2021 / 2022

Barcellona 2,50

Lipsia 4,00

Atalanta 6,50

West Ham 7,50

Lione 15

Glasgow Rangers 15

Eintracht Francofort 20

Braga 33