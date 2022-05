Pronostico Eintracht-Rangers, mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 21:00 si gioca la prima delle tre finali delle competizioni di calcio europeo. Si inizia con la finale di Europa League dal Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia.

Pronostico Eintracht-Rangers: la finale di Europa League

Saranno l’Eintracht Francoforte e i Rangers di Glasgow a giocarsi l’Europa League nella finale di Siviglia di mercoledì 18 maggio. Entrambe le formazioni hanno eliminato avversarie illustri come Barcellona e Borussia Dortmund.

L’Eintracht parte leggermente favorito @2,40 rispetto al @2,90 dei Rangers con il pareggio offerto @3,40. Olandesi favoriti anche per la vittoria finale del trofeo in quota @1,75 contro il @2,10 della formazione di van Bronckhorst. I supplementari @3,40, non sono da escludere, come i calci di rigore che abbiamo visto anche nella finale della scorsa stagione e che si giocano @6,25 in questa.

Eintracht è imbattuto in Europa League (7 vittorie e 5 pareggi) i Rangers nella fase ad eliminazione diretta hanno eliminato due big tedesche come Borussia Dortmund e RB Lipsia. Entrambe le formazioni hanno una grande trazione offensiva e qualità in avanti tanto che il Goal @1,65, si fa preferire al No Goal, @2,10.

Oliver Glasner, tecnico dell’Eintracht, si affida a Filip Kostic, classico numero 10 di grande talento che ha già segnato 7 gol e L’ottava rete stagionale del fantasista slavo si gioca @4,00. I Rangers, senza il bomber Morelos, sperano in James Tavernier che finora conta 18 reti e 17 assist. L’inglese è anche il capocannoniere dell’Europa League con 7 centri: una finale da protagonista con gol e assist pagherebbe @20 volte la posta.

Pronostico Eintracht-Rangers: statistiche e betting trends

In finale si affrontano due formazioni che hanno vinto un solo titolo europeo ciascuno. L’Eintracht Francoforte ha trionfato nella Coppa Uefa del 1980 battendo i connazionali del Borussia Monchengladbach. I Glasgow Rangers, invece, hanno vinto la Coppa delle Coppe nel 1972 battendo in finale la Dinamo Mosca 3-2.

Gli scozzesi tornano a disputare una finale di un torneo europeo dopo 14 anni, ovvero dalla finale di Coppa Uefa del 2007-2008 persa contro lo Zenit San Pietroburgo. Tra le due squadre in gioco c’è però un solo precedente in competizioni europee, la semifinale di Coppa dei Campioni 1959-1960 e a vincere in quella occasione furono i tedeschi con risultati molto netti: 6-1 in casa e 6-3 in trasferta.

L’edizione 2021-2022 ha rappresentato la terza partecipazione in quattro anni all’Europa League da parte dell’Eintracht, la quarta complessiva: in tutte le edizioni i tedeschi hanno sempre raggiunto la fase ad eliminazione diretta. La squadra di Oliver Glasner, inoltre, è giunta all’ultimo atto da imbattuta e potrebbe vincere il trofeo senza mai aver perso una partita come successe al Chelsea nell’edizione 2018-19 e al Villarreal l’anno scorso.

Per questa partita ci prendiamo più tempo e vi daremo le free pick nei nostri canali TELEGRAM del PRESIDENTE, del PROFETA e di BETTING MANIAC.

3

Probabili formazioni e programma tv sulla finale di Europa League

Difesa a tre per Glasner. Il terminale offensivo sarà Borré con Kamada e Hauge. Van Bronckhorst risponde con un 4-3-3 nel quale potrebbe giocare l’ex juventino Ramsey, nella mediana a tre. Davanti Aribo sarà supportato ai lati da Wright e Kent.

EINTRACHT FRANCOFORTE: (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hinteregger, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Hauge, Kamada; Borré. All. Glasner

RANGERS GLASGOW (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Jack, Ramsey, Kamara; Wright, Aribo, Kent. All. Van Bronckhorst

Eintracht-Rangers, finale di Europa League 2021/2022, andrà in scena mercoledì 18 maggio alle 21:00 e sarà trasmessa in diretta TV da Siviglia su Dazn, Sky (canali Sky Sport Football, Sky Sport e Sky Sport 4K) e in chiaro anche su TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre). In streaming, la gara si potrà seguire anche su dispositivi mobili tramite DAZN, Sky GO, la piattaforma Now, oltre che sul sito di TV8.it.

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!