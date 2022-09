Pronostici Europa League 8 Settembre 2022, inizia la fase a gironi con due squadre azzurre impegnate, le romane. Si inizia alle 18:45 con Ludogorets-Roma mentre in serata c’è Lazio-Feyenoord

Pronostici Europa League 8 Settembre: Ludogorets-Roma

Giovedì prende il via anche l’Europa League 2022-2023, il cui primo turno si dividerà in due fasce orarie, come da tradizione. Otto gare si giocheranno alle 18:45 mentre le restanti otto scenderanno in campo alle 21:00.

Dopo il successo dello scorso anno in Conference League, i giallorossi della Roma sono saliti di un gradino nella gerarchia delle coppe europee e, nel secondo trofeo più prestigioso, iniziano la loro corsa dalla Bulgaria e dalla trasferta sul campo del Ludogorets.

I padroni di casa, invece, sono imbattuti e secondi in campionato con 6 vittorie e un pari. Non ci sono precedenti in competizioni Uefa tra i due club, con il Ludogorets che lo scorso anno è arrivato 4° nel proprio girone di Europa League, mentre il miglior score della storia degli ungheresi sono gli ottavi di finale raggiunti nella stagione 2013-2014.

Almeno nelle quote Snai, sembrano esserci pochi problemi per la Roma, che dopo i quattro gol subiti a Udine in campionato è favorita @1,53, con il segno «X» @4,25 e la vittoria dei padroni di casa @6,00. Over @1,70 e Goal @1,77 favoriti su Under @2,05 e No Goal @1,95, con Tammy Abraham (a patto che Mourinho decida di schierarlo) in cima alla lavagna dei possibili marcatori @1,90, seguito da Dybala e Belotti @2,00.

Mourinho riesce ad avere il meglio dalle sue squadre in Europa, lo abbiamo visto anche lo scorso anno, e per questo debutto in UEL puntiamo sul riscatto dei giallorossi dopo il brutto ko in campionato, anche se la trasferta è insidiosa.

Probabili formazioni di Ludogorets-Roma

Stanislav Genčev dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 il cui terminale offensivo sarà Tissera, supportato alle spalle da un trio nel quale dovrebbero esserci Tekpetey, Cauly e Despodov.

Mourinho effettuerà rotazioni rispetto alla formazione di Udine, dando spazio a chi ha giocato meno fin qui. Davanti, dunque, dovrebbe toccare a Belotti, con Pellegrini e Dybala alle spalle, a meno che lo Special One non lanci qualche giovane. Indisponili Wijnaldum, Zaniolo, Darboe, El Shaarawy e Kumbulla, in difesa potrebbe essere abbassato Cristante, con Camara a fare scudo in mediana di fianco a Matic.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Nedyalkov, Plastun, Verdon, Cicinho; Piotrowski, Show; Tekpetey, Cauly, Despodov; Tissera. All. Genčev

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Camara, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Belotti. All. Mourinho

Pronostici Europa League 8 Settembre: Lazio-Feyenoord

Lazio in casa Prima in Europa League all’Olimpico, invece, per la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal ko interno contro il Napoli. Arriva il Feyenoord, che a maggio era stato avversario della Roma nella finale di Conference League. I biancocelesti partono avanti, ma lo scarto nelle quote è minore rispetto alla partita della Roma, complice anche il valore dell’avversario: «1» @2,00, «X» @3,70, «2» @3,45.

Ciro Immobile, con un gol, diventerebbe da solo il miglior marcatore in Europa della storia della Lazio. Immobile a segno val @1,90, seguito nella lista dei marcatori più probabili da Pedro @3,00. I capitolini arrivano all’appuntamento con 8 punti in carniere in campionato (2 vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta), che valgono il 9° posto momentaneo, mentre in Eredivisie il Feyenoord è 2° e imbattuto dopo 5 turni, a due punti di distanza dall’Ajax.

Il Feyenoord non ha mai perso negli unici 2 precedenti contro la Lazio, risalenti alla Champions League 1999-2000: 1-2 all’Olimpico e 0-0 in casa, vincendo dunque la sua unica trasferta nella capitale. Il bilancio della Lazio contro formazioni olandesi è invece in perfetto equilibrio con 2 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi. Per il Feyenoord sarà la ventesima gara contro club italiani: 7 vittorie, 8 sconfitte e 4 pareggi fino ad oggi.

La Lazio sta giocando un ottimo calcio offensivo, trascinata da Immobile e dagli schemi di Sarri, ma dietro ballano ancora un pò i laziali, e contro gli olandesi un gol da entrambe le parti potrebbe scapparci. Consigliamo GOL SI @1.50.

Probabili formazioni di Lazio-Feyenoord

Maurizio Sarri si schiererà con il suo tradizionale 4-3-3, ma effettuerà qualche cambio rispetto alla formazione che ha perso in casa contro il Napoli. Tra i pali dovrebbe toccare a Maximiano, mentre a centrocampo dovrebbe essere l’ora di Vecino. Davanti, invece, il tridente Immobile, Zaccagni e Anderson non dovrebbe subire modifiche.

Modulo speculare per Arne Slot, il cui terminale offensivo dovrebbe essere Danilo con Walemark e Dilrosun ai lati. Szymanski dovrebbe giocare in regia con Kocku e Timber ai lati.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Kocku, Szymanski, Timber; Walemark, Danilo, Dilrosun. All. Slot.

Pronostici Europa League 8 Settembre: le altre sfide da non perdere

Nel gruppo A sono PSV Eindhoven e Arsenal le favorite per il passaggio del turno. Entrambe le squadre scenderanno in campo alle 18:45, rispettivamente in casa contro i norvegesi del Bodo/Glimt e in trasferta contro lo Zurigo. Gli olandesi vengono dalla sconfitta in campionato contro il Twente, mentre la rivelazione della passata Conference League ha perso lo scontro diretto per la vetta con il Molde. Primo ko stagionale anche per i Gunners, che nell’ultimo turno hanno perso 3-1 in casa del Manchester United, ma partono ugualmente favoriti contro gli elvetici che sono penultimi con 2 soli punti nella Super League.

Nel gruppo B il Rennes fa visita ai ciprioti dell’AEK Larnaca, con i francesi favoriti e che non dovrebbero avere problemi a vincere. Più equilibrata la sfida tra Fenerbahce-Dinamo Kiev. Sono in tutto 6 i precedenti tra le due formazioni in Champions League: il bilancio è di 4 pareggi e 2 successi degli ucraini. Curiosamente le squadre si sono affrontate nel secondo turno preliminare di Champiomns a luglio: in quella occasione gli ucraini hanno passato il turno costringendo gli uomini di Jorge Jesus a lottare per quattro partite di qualificazione all’Europa League per raggiungere la fase a gironi.

Per il gruppo C, quello della Roma, si gioca anche HJK-Betis Siviglia, con gli spagnoli che ovviamente partono con i favori del pronostico al cospetto dei finlandesi e sono in pole per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta. Chiude il programma delle 18:45 il gruppo G con Malmo FF-Braga e Union Berlino-Royale Union SG.

Nel gruppo E è subito big match tra il Manchester United di ten Hag e Real Sociedad: sono 4 i precedenti tra le due formazioni, con gli spagnoli che non hanno mai battuto gli inglesi (2 successi degli inglesi e altrettanti pareggi). Lo United sembra essere rinato dopo un avvio di campionato molto difficile, e all’Old Trafford potrà battere ancora gli spagnoli, un opzione che si gioca @1.65. Nell’altra sfida del raggruppamento, match inedito tra i ciprioti dell’Omonia e i moldavi dello Sheriff Tiraspol.

Nel Gruppo F, quello della Lazio, si gioca anche Sturm Graz-Midtjylland. Si prospetta abbastanza equilibrato il gruppo G, con Nantes-Olympiakos e Friburgo-Qarabag. Attenzione ai tedeschi, che sono partiti davvero forte in campionato e attualmente dividono la vetta con il Dortmund a +1 sul Bayern Monaco.

Chiude il programma il gruppo H con gli ungheresi del Ferencvaros che ospitano i turchi del Trabzonspor, mentre il Monaco farà visita alla Stella Rossa in quella che si prospetta come una trasferta molto insidiosa anche se i bookmakers vedono favoriti gli ospiti @2.10 per la vittoria rispetto al @3.25 della Stella Rossa.

Tutte le quote sulla UEFA Europa League

Roma e Lazio sono rispettivamente al terzo e al quarto posto nella lavagna antepost per la vittoria dell’Europa League: comandano Arsenal @5,50 e Manchester United @7,00, poi Mourinho @10 e Sarri @20. Davanti a tutti, però, c’è l’opzione “Altro” @1,45 e che comprende tutte le squadre che a febbraio scenderanno dai gironi di Champions.

