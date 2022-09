Pronostici Europa League 15 settembre 2022, si torna in campo con la 2° giornata della fase a gironi, con tutte le partite in programma giovedì. Le italiane sono impegnate in: Midtjylland-Lazio, Roma-HJK, e arrivano all’appuntamento con morale all’opposto.

Pronostici Europa League 15 settembre 2022: Midtjylland-Lazio

Dopo aver vinto all’esordio contro il Feyenoord (4-2) e il successo in campionato contro il Verona (2-0), la Lazio di Maurizio Sarri gioca in Danimarca contro il Midtjylland.

Non ci sono precedenti tra le squadre e i danesi non arrivano sicuramente all’appuntamento nelle migliori condizioni, avendo vinto una sola partita nelle ultime 5 (2 pareggi e altrettante sconfitte) un rendimento che lascia attualmente il Midtjylland 8° in campionato a -10 dalla vetta.

Le probabili formazioni di Midtjylland-Lazio

Il Midtjylland di Capellas scenderà in campo con un 4-3-3 con Kaba terminale offensivo centrale, Sisto e Isaksen ai lati. Modulo speculare per la Lazio di Sarri, che dovrebbe ripresentare Luis Alberto dal 1’ dopo la panchina in campionato. In regia, dopo aver scontato la squalifica in campionato, dovrebbe tornare Cataldi.

Midtjylland (4-3-3): Lossl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Sorensen, Evander, Dreyer; Isaksen, Kaba, Sisto. All. Capellas

Lazio (4-3-3): Maximiano; Hysaj, Romagnoli, Gila, Marusic; MMilinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Cancellieri, Immobile, Pedro. All. Sarri

Pronostici Europa League 15 settembre 2022: Roma-HJK

Alle 21:00 tocca alla Roma di José Mourinho cercare la prima vittoria continentale per scacciare un periodo di crisi e critiche. I giallorossi, infatti, non possono già permettersi altri passi falsi dopo il ko maturato all’esordio in casa del Ludogorets (2-1).

La squadra finlandese dell’HJK si trova nella stessa condizione dei giallorossi, avendo perso tra le mura amiche contro gli spagnoli del Betis Siviglia.

Le probabili formazioni di Roma-HJK

Mourinho darà sicuramente più spazio a chi gioca meno in campionato, ragion per cui dovrebbe toccare a Camara in mediana, mentre davanti potrebbe rivedersi dal 1’ anche Zaniolo, che ha iniziato dalla panchina contro l’Empoli. Koksela, tecnico dell’HJK, dovrebbe rispondere con un modulo 3-5-2 i cui terminali offensivi saranno con tutta probabilità Abubakari e Hostikka. In cabina di regia indiziato di partite titolare Vaananen, con Soiri e Browne sulle fasce.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho

HJK (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Tenho, Raitala; Soiri, Boujella, Vaananen, Lingman, Browne; Abubakari, Hostikka. Allenatore: Koskela

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Europa League 15 settembre 2022: le altre sfide in programma

Per il gruppo F, quello della Lazio, si gioca Feyenoord-Sturm Graz, con gli olandesi che non possono sbagliare dopo la sconfitta all’Olimpico in una competizione che li vede fermi a quota 0, contro i 3 punti degli austriaci.

Subito in campo anche il gruppo H, con Monaco-Ferencvaros (entrambe a quota 3) a giocarsi la vetta del girone, mentre nell’altra gara Trabzonspor-Stella Rossa proveranno a sbloccarsi dopo le rispettive sconfitte al debutto.

Nel gruppo G, Friburgo e Nantes, le due formazioni che hanno vinto il match d’esordio, faranno visita rispettivamente ad Olympiakos e Qarabag,, mentre nel gruppo E il Manchester United cercherà riscatto in casa dello Sheriff Tiraspol dopo aver perso il debutto casalingo con la Real Sociedad. Gli spagnoli, invece, battendo l’Omonia, potrebbero mettere una prima ipoteca sulla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Nel gruppo A è stato rinviato il big match Arsenal-PSV. Sfida per il primato nel gruppo B, con Rennes-Fenerbahce, entrambe vittoriose all’esordio rispettivamente con AEK Larnaka in trasferta e Dinamo Kiev in casa.

Nel gruppo C, quello della Roma, si gioca anche Betis-Ludogorets, con gli spagnoli che partono con i favori del pronostico sia per il match, sia per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Chiude il programma il gruppo D, con le due formazioni attualmente a quota 3, ovvero Braga e Royale Union SG, ad ospitare rispettivamente Union Berlino e Malmo.

Tutte le quote sulla UEFA Europa League

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.