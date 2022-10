Pronostici Europa League 6 ottobre 2022, si gioca la terza giornata della fase a gironi. Impegnate le squadre della capitale in: Sturm Graz-Lazio e Roma-Betis.

Pronostici Europa League 6 ottobre 2022: Sturm Graz-Lazio

La Lazio di Maurizio Sarri fa visita allo Sturm Graz in un gruppo F assolutamente incerto e con tutte e quattro le formazioni a quota 3 punti: per i biancocelesti c’è anche da cancellare la bruttissima sconfitta per 5-1 in casa del Midtjylland. Attualmente nel gruppo F di Europa League c’è totale equilibrio, con tutte e quattro le formazioni a quota 3 punti (nell’altra sfida si affrontano Midtjylland e Feyenoord). I biancocelesti hanno vinto il match d’esordio contro il Feyenoord per 4-2, ma nel secondo turno sono incappati in una sonora sconfitta in casa del Midtjylland (5-1). Gli austriaci, invece, dopo aver vinto di misura contro i danesi all’esordio, hanno subito un tennistico 6-0 in casa degli olandesi.

Ci sono solo due precedenti tra Sturm Graz e Lazio e risalgono a 20 anni fa: vittoria dei capitolini per 1-3 in Austria e sconfitta indolore al ritorno per 0-1, nel terzo turno di Coppa Uefa. La Lazio è sempre andata in gol nelle ultime 4 trasferte in Austria.

Probabili formazioni di Sturm Graz-Lazio

Sarri non dovrebbe avere a disposizione Casale e Fares, da valutare Lazzari e Pedro, che davanti potrebbe scalzare Zaccagni . A centrocampo potrebbero giocare Vecino e Basic al posto di Cataldi e Luis Alberto. Immobile potrebbe riposare dopo aver giocato in campionato seppur non proprio al meglio: al suo posto entrerebbe Cancellieri.

Secondo le ultime provenienti dal ritiro degli austriaci, Ilzer potrebbe schierare gli stessi 11 della gara giocata in campionato, con Boving e Ajeti davanti e Horvat sulla trequarti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Basic, Vecino; Cancellieri, Perdo, Felipe Anderson. All. Sarri

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Dante, Wuthrich, Affengruber, Gazibegovic; Prass, Stankovic, Hierlander; Horvat; Boving, Ajeti. All. Ilzer

Pronostici Europa League 6 ottobre 2022: Roma-Betis

La Roma ospita il Betis Siviglia per il gruppo C con l’obiettivo di agganciare proprio gli spagnoli attualmente primi a 6 punti. I giallorossi attualmente sono terzi con 3 punti a pari merito con il Ludogorets, che però ha una differenza reti peggiore, nonostante nel primo turno abbia battuto proprio i capitolini. Gli spagnoli, invece, sono attualmente primi a punteggio pieno avendo battuto prima l’HJK e poi il Ludogorets.

Non ci sono precedenti tra Roma e Betis nelle coppe europee, ma i giallorossi sono la terza avversaria italiana affrontata dagli spagnoli dopo Milan e Bologna in competizioni Uefa. Gli andalusi sono imbattuti negli ultimi tre match contro italiane sul nostro territorio (2 vittorie e un pareggio), mentre la Roma vanta la serie positiva più lunga in Europa tra le mura amiche con 14 vittorie e 6 pareggi.

Contro squadre spagnole lo score dei capitolini è di 13 vittorie, 5 pareggi e 21 sconfitte, con un bilancio praticamente in equilibrio all’Olimpico (8 successi, 9 ko e 2 pareggi). Sarà sfida a distanza anche tra i due allenatori, ovvero José Mourinho e Manuel Pellegrini: il portoghese è in vantaggio sul collega cileno con 8 vittorie contro 4, mentre in 3 occasioni la contesa tra questi due tecnici si è conclusa in parità.

Probabili formazioni di Roma-Betis Siviglia

Mourinho dovrà decidere se schierare Lorenzo Pellegrini, uscito affaticato dalla gara contro l’Inter. Se non dovesse farcela, a centrocampo con Cristante toccherebbe all’esperto Matic. A sinistra dovrebbe rifiatare Spinazzola, che lascerebbe il posto a Zalewski. Davanti, Abraham torna titolare con Zaniolo e Dybala a supporto.

L’esperto Pellegrini schiererà il suo Betis con un modulo 4-2-3-1 il cui terminale offensivo sarà il pericolosissimo Willian José (2 gol nelle prime due gare della competizione). Alle spalle della punta agirebbero Luiz Henrique, Fekir e Canales, mentre la mediana dovrebbe essere appannaggio di Guardado e Akouokou.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

BETIS (4-2-3-1): Claudio Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Edgar Gonzalez, Miranda; Guardado, Akouokou; Luiz Henrique, Fekir, Canales; Willian José. All. M. Pellegrini

Le altre partite della 3a giornata della fase a gironi di UEFA Europa League

Ecco il resto delle partite del 3° turno. Attenzione al gruppo E col Manchester United, che, nel tentativo di cancellare la pesante sconfitta subita nel derby, cerca punti pesanti in casa dell’Omonia, per agganciare in vetta la Real Sociedad, impegnato in casa dello Sheriff Tiraspol.

Nel gruppo A, invece, l’Arsenal (3 punti e una partita in meno) cerca il sorpasso nello scontro diretto casalingo contro il Bodo/Glimt, attualmente primo a quota 4.

