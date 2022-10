Pronostici Europa League 13 ottobre 2022, si gioca la 4° giornata della fase a gironi, la prima di ritorno. Andiamo a vedere le partite più interessanti, soffermandoci ovviamente sulle squadre italiane impegnate in Lazio-Sturm Graz e Betis-Roma.

Pronostici Europa League 13 ottobre 2022: Lazio-Sturm Graz

La Lazio sta vivendo un periodo di forma impressionante e vuole dare una spallata decisiva nel girone più equilibrato di Europa League. I biancocelesti ospitano lo Sturm Graz all’Olimpico da grandissimi favoriti, per gli esperti Sisal, tanto che il successo biancoceleste è dato @1,45 rispetto al @6,50 ospite mentre si scende @4,60 per il pareggio.

Nonostante la predisposizione offensiva della sua squadra, Sarri ha blindato la difesa visto che Provedel non prende gol da quattro gare consecutive: lo Sturm Graz che non segna all’Olimpico è dato @2,25. Così un altro 4-0, lo stesso risultato esatto delle ultime due vittorie laziali, pagherebbe @21 volte la posta.

I tiri da lontano possono diventare un’arma decisiva motivo per cui una rete da fuori area si gioca @3,50. Ciro Immobile, 20 gol in competizioni Uefa con la Lazio, vuole il gol che gli permetterebbe di staccare Simone Inzaghi in questa classifica: il traguardo, offerto @1,70, potrebbe essere raggiunto già domani sera. Christian Ilzer, tecnico dello Sturm Graz, confida in Manprit Sarkaria, in gol @4,50, per far male alla Lazio.

Probabili formazioni Lazio-Sturm Graz

Sarà 4-3-3 per la Lazio di Maurizio Sarri, che si schiererà con la migliore formazione possibile per avvicinarsi alla qualificazione, ma sarà inevitabile qualche rotazione. Probabile chance per Pedro al posto di Zaccagni, mentre Marcos Antonio dovrebbe agire in regia, con Basic interno. Al centro della difesa scalpita Gila. Lo Sturm Graz di Ilzer risponderà con un 4-3-1-2 i cui terminali offensivi saranno Boving e Ajeti, mentre sulla trequarti toccherà a Horvat. Stankovic avrà il compito di guidare il centrocampo.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

STURM GRAM (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Wuthrich, Affengruber, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Boving, Ajeti. All. Ilzer

Statistiche Lazio-Sturm Graz

-La Lazio conta 2 vittorie e 2 sconfitte casalinghe contro avversarie austriache.

-La Lazio non perde da 6 partite in casa nei match di Europa League. Lo Sturm Graz potrebbe allungare a 4 match la striscia di sconfitte esterne nella competizione per la prima volta dal 1999.

-Nel totale dei precedenti (3), il bilancio tra le due formazioni è in perfetto equilibrio con una vittoria per parte e un pareggio. Venti anni fa l’unica vittoria dello Sturm Graz nella capitale: 0-1 all’Olimpico dopo il successo della Lazio all’andata per 1-3 in trasferta.

Pronostici Europa League 13 ottobre 2022: Betis-Roma

La sconfitta di giovedì scorso all’Olimpico, contro il Betis, ha complicato terribilmente i piani della Roma in Europa League. I giallorossi, attualmente terzi in classifica, rimangono in piena corsa per la qualificazione ma il primo posto sembra essere volato via ad appannaggio dei biancoverdi di Manuel Pellegrini. I ragazzi di Mourinho vanno a caccia di una vera e propria impresa poiché, in questa stagione, il Betis ha fatto bottino pieno al Benito Villamarín: cinque vittorie su cinque incontri, tra Liga ed Europa League, con 10 gol realizzati e solo 3 subiti. Numeri impressionanti tanto che gli esperti Sisal vedono proprio il Betis favorito @2,55 rispetto al @2,75 della Roma con il pareggio in quota @3,40.

Privi di Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo, i capitolini inoltre devono cercare di abbattere il tabù spagnolo visto che, in 20 trasferte, hanno vinto solo in 5 occasioni. Difficile che uno dei due portieri rimanga imbattuto tanto che il Goal, @1,72, si fa preferire al No Goal, dato @2,00. Sei giorni fa, all’Olimpico, è successo di tutto tra rigori, VAR e Ribaltone: se un altro tiro dal dischetto, @2,75, ci potrebbe scappare, al momento appare un po’ più complesso a un’altra rimonta vincente da parte di una delle due squadre, opzione in quota @7,50.

Se Tammy Abraham prova a prendersi la Roma sulle spalle, a segno @3,25, Borja Iglesias, 4 gol davanti ai suoi tifosi, è offerto @3,00 per entrare nel tabellino dei marcatori.

Probabili Formazioni Betis-Roma

Manuel Pellegrini ha praticamente tutta la rosa a disposizione e a meno di sorprese confermerà il collaudato 4-2-3-1 con Willian José di punta, l’esperto Joaquin, Fekir e Canales alle sue spalle. Le chiavi del centrocampo, invece, dovrebbero andare a Guardado e Rodriguez. Mourinho ha perso anche Dybala contro il Lecce e non lo riavrà per un bel po’. Possibile modulo con la doppia punta considerata anche la squalifica di Zaniolo: Pellegrini sosterebbe Abraham e Belotti, mentre a centrocampo giocherebbero in coppia Matic e Cristante. In difesa, davanti a Rui Patricio dovrebbero esserci Mancini, Smalling e Ibanez.

BETIS (4-2-3-1): Claudio Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Guardado, Guido Rodriguez; Joaquin, Fekir, Canales; Willian José. All. M. Pellegrini

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Matic, Cristante, Vina; Pellegrini; Belotti, Abraham. All. Mourinho

Statistiche Betis-Roma

-Il Betis è imbattuto in gare casalinghe contro squadre italiane (2 vittorie e un pareggio).

-Il Betis è imbattuto nelle ultime 10 gare della fase a gironi di Europa League giocate in casa (6V 4P).

-La Roma ha sempre perso in Spagna nei 3 precedenti contro Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona.

-La Roma non perde 3 partite esterne consecutive in Coppa Uefa dal 1993.

-La Roma va a segno da 22 partite consecutive in trasferta in Europa, striscia aperta nel 2018.

-L’unico precedente tra le due formazioni è la partita dell’andata, ma la Roma ha vinto solo 5 volte nelle sue 20 trasferte in Spagna (3 pareggi e 12 sconfitte).

Tutte le partite e le quote di Europa League

Vale la vetta del gruppo A il match tra Arsenal-Bodo/Glimt, con i “Gunners” che hanno anche una gara in meno, così come il PSV, che ospita lo Zurigo.

Nel gruppo B, invece, si giocano la vetta a distanza Fenerbahce e Rennes (7 punti per entrambe) impegnate in trasferta contro AEK e Dinamo Kiev. Match d’alta quota anche nel gruppo D, dove i belgi del Royale Union SG ospitano il Braga con l’obiettivo di chiudere il discorso qualificazione.

Nel gruppo E ci si attende un acuto da parte di Real Sociedad e Manchester United che ospiteranno rispettivamente Sheriff Tiraspol e Omonia. Potrebbe chiudere i giochi il Friburgo nel girone G ospitando il Nantes, mentre il Quarabag a sorpresa potrebbe mettere un’ipoteca sulla qualificazione battendo l’Olympiakos.

Nel raggruppamento H, infine, Ferencvaros e Monaco, che sono in testa entrambe con 6 punti, affrontano Stella Rossa in casa e Trabzonspor in trasferta. Entrambe le avversarie sono attualmente attardate di 3 punti.

