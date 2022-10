Pronostici Europa League 27 ottobre 2022. Vediamo il programma della 5° giornata della fase a gironi di UEFA Europa League, con tutte le partite che ci attendono, ad iniziare dalle due romane impegnate in partite da non sbagliare.

Pronostici Europa League 27 ottobre 2022: le italiane

Sono due le squadre italiane impegnate nel 5° turno della fase a gironi di Europa League. Nel gruppo C gara decisiva per la Roma, terza a 4 punti, che in Finlandia contro l’HJK, quarto a 1 punto, cerca il successo per potersi giocare tutte le sue carte di qualificazione nell’ultimo turno.

Al Betis, primo con 10 punti, basta un pari per accedere agli ottavi di finale dell’Europa League: davanti a sé, in Bulgaria, troverà il Ludogorets, secondo a 7 punti.

Tutte a 5 punti nel gruppo F, con la Lazio che ospita il Midtjylland e il Feyenoord impegnato sul campo dello Sturm Graz. La squadra di Sarri è in un grande stato di forma, nonostante l’assenza di Immobile. In campionato i biancocelesti vanno come un treno, ma in Europa hanno vinto all’esordio, poi una sconfitta (1-5 proprio sul campo del Midtjylland) e due pareggi. Il riscatto all’Olimpico si gioca sotto @1.60 di quota.

Pronostici Europa League 27 ottobre 2022: le altre sfide

Nel gruppo A è scontro diretto tra PSV-Arsenal, al secondo e primo posto nel girone, con 7 e 12 punti, ma con i Gunners già matematicamente qualificati, seppur non ancora come primi. Prova ad approfittarne il Bodo/Glimt, terzo a 4 punti e impegnato sul campo dello Zurigo, a zero punti.

Nel gruppo B Fenerbache-Rennes, entrambe a 10 punti, si sfidano per il primo posto. AEK Larnaca-Dynamo Kiev si affrontano per un posto in Conference League, con i padroni di casa a quota 3 punti e gli ospiti ancora fermi a zero.

Nel gruppo D ghiotta occasione per il Royale Union SG, primo con 10 punti e ospite del fanalino di coda del girone, il Malmoe, ancora a zero punti. L’Union Berlino, a 6 punti, ospita il Braga, secondo e a +1 sul club tedesco.

Nel gruppo E la Real Sociedad, a punteggio pieno, cerca il primo posto matematico sul campo dell’Omonia, a zero punti. Il Manchester United, secondo a 9 punti, vuole chiudere il discorso qualificazione, in casa contro il Tiraspol, terzo a 3 punti, per concentrarsi sullo scontro diretto con il club spagnolo nell’ultimo turno.

Nel gruppo G il Friburgo, a 12 punti, cerca la matematica certezza del primo posto, in casa con l’Olympiacos, ultimo a 1 punto. Nell’altra sfida il Nantes, terzo a 3 punti, prova a riaprire i giochi con il Qarabag, secondo con 7 punti. All’andata i francesi hanno perso nettamente 0-3, ma per il ritorno in casa puntiamo sulla VITTORIA NANTES @2.35.

Nulla è ancora deciso nel gruppo H, con il Ferencvaros, primo a 9 punti, che affronta in casa il Monaco, terzo a 6 punti. Il Trabzonspor, secondo a 6 punti, è impegnato sul campo della Stella Rossa, che occupa l’ultimo posto a quota 3 punti.

Continuate a seguirci, nei prossimi giorni usciranno gli articoli di Profeta con le Free Pick in Multipla e gli approfondimenti sulle partite di Roma e Lazio.

Programma completo e quote UEFA Europa League

