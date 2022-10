Abbiamo selezionato delle partite in programma in questo giovedì 27 ottobre 2022 di Europa League e Conference League, per provare a fare il colpaccio con una giocata in multipla.

Pronostico calcio Europa e Conference League: le quote che abbiamo scelto per voi

In questa prima multipla abbiamo selezionato 8 partite: 3 di Europa League e 5 di Conference League. Nella seconda competizione Europea puntiamo sulla vittoria della Roma in casa del HJK Helsinki, in una sfida con almeno 2 goal a Belgrado ed almeno 3 a Zurigo.

Rimanendo in Svizzera, puntiamo su almeno 2 goal nella sfida di Basilea. Stesso esito di giocata per la partita tra Nizza e Partizan. Chiudiamo la nostra multipla, a quota 12, con DC Combo 1X+Over 1,5 per le partite di West Ham, Slovan Bratislava e Villareal.

Scommesse multiple e dove trovarle

