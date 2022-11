Abbiamo selezionato diverse partite per offrirvi una multipla a quota 17 per divertirsi a seguire le due competizioni continentali del giovedì, l’Europa League e la Conference League.

Pronostico Calcio Europa League: le partite scelte per questa competizione

Facciamo incetta nel gruppo A, dove sono già qualificate Arsenal e PSV Eindhoven. Puntiamo sull’Over 2,5 a Londra e la doppia chance X2 in favore degli olandesi in Norvegia. Puntiamo sulla vittoria della Roma di Jose Mourinho, unico risultato che porterebbe al turno successivo i giallorossi e chiudiamo con il multigoal 2-4 tra Real Sociedad e Manchester United.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Calcio Conference League: le 4 partite selezionate

Goal in Colonia – Nizza ed Over 2,5 Az Alkmaar – Sc Dnipro-1 solo le prime selezioni sui goal. Chiudiamo le scelte per la Conference League con la vittoria dei turchi in casa contro gli scozzesi dell’Heart of Midlothian nel gruppo della Fiorentina e la doppia chance X2 in favore dello Slovan Bratislava in Lituania.

Scommesse multiple e dove trovarle

Questa e tante altre proposte le potete trovare in un canale esclusivo di sole multiple, dove sia noi della redazione Betitaliaweb ed altri tipsters, fra i più competenti, offrono giornalmente le loro giocate. Per maggiori informazioni manda un messaggio al nostro CONTATTO TELEGRAM.