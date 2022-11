Pronostici Europa League 3 Novembre. Ultimo turno della fase a gironi, analizziamo tutte le partite in programma giovedì, con particolare attenzione a Feyenoord-Lazio e Roma-Ludogorets.

Pronostici Europa League 3 Novembre: Feyenoord-Lazio

Si gioca giovedì il 6° e ultimo turno di Europa League. La sconfitta interna con la Salernitana in campionato è già alle spalle. La Lazio, giovedì sera allo Stadion Feijenoord, affronta gli olandesi del Feyenoord con l’obiettivo di centrare almeno un punto per proseguire l’avventura in Europa League. I biancocelesti però andranno a caccia della vittoria per assicurarsi il primo posto nel girone che significherebbe accesso diretto agli ottavi della competizione continentale. L’impresa non sarà facile perché il Feyenoord, secondo gli esperti Sisal, parte favorito @2,20 contro il @3,10 della Lazio mentre si sale fino @3,60 per il pareggio.

I ragazzi di Sarri possono vantare una tradizione favorevole in Olanda: in quattro trasferte il bilancio dei capitolini è di due vittorie, un pareggio, proprio contro il Feyenoord nel 2000, e una sola sconfitta contro il PSV Eindhoven. Sia i tulipani che i biancocelesti hanno trovato il gol in 4 delle 5 partite del girone: una Combo Goal + Over 2,5, @1,72, è molto probabile.

Complessivamente poi le due formazioni hanno segnato tre volte dal dischetto: un altro rigore si gioca @2,75. Ancora priva di capitan Immobile, la Lazio si affida a Felipe Anderson, in gol @4,00, e a Sergej Milinkovic-Savic, offerto @4,50, per centrare la vittoria. Provedel e compagni dovranno però fare attenzione a Danilo, punta brasiliana degli olandesi già a segno 8 volte in stagione: la nona marcatura è in quota @2,25.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Lazio

Entrambe le formazioni scenderanno in campo con un 4-3-3. Arne Slot arriva all’appuntamento con gli uomini freschi per via del rinvio del match di campionato contro il Cambuur. Davanti il terminale offensivo sarà Pereira, mentre ai lati ci saranno Jahankabakhsh e Dilrosun. In regia, a meno di sorprese, giocherà Szymanski, mentre gli interni dovrebbero essere Timber e Kokcu.

Dovrebbe essere moderato il turnover di Sarri, che in difesa dovrebbe ripresentare Patric al centro. Davanti, ancora assente Immobile, con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni a comporre il tridente.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Timber, Szymanski, Kokcu; Jahankabakhsh, Pereira, Dilrosun. All. Slot

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Pronostici Europa League 3 Novembre: Roma-Ludogorets

Solo un risultato possibile per la Roma nell’ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League. La vittoria contro il Ludogorets porterebbe i giallorossi agli spareggi per gli ottavi di finale, un obiettivo che per analisti e scommettitori è ampiamente alla portata: in un Olimpico sold out i tre punti decisivi si giocano @1,28 su Planetwin365 con l’«1» che ha ottenuto il 73% delle preferenze. Molto più staccati «X» e segno «2», offerti rispettivamente @5,35 e @9,80, che arrivano complessivamente al 27% delle giocate.

Con Zaniolo ancora squalificato, in attacco Mourinho dovrebbe puntare su Belotti e Abraham, supportati da Pellegrini alle loro spalle: nelle scommesse sui marcatori è proprio l’inglese la prima scelta dei bookmaker @1,80, con il Gallo subito dietro @1,90 e il capitano @3,25. Per la squadra bulgara primo nome è il brasiliano Thiago @4,75, seguito da Tekpetey @5,50. Marcatori a parte, gli analisti puntano su una partita da almeno tre reti complessive @1,5 e anche sul tabellone del risultato esatto spicca il 2-1 @8,80.

Le probabili formazioni di Roma-Ludogorets

Mourinho manderà in campo la migliore formazione possibile al netto degli infortuni. Zaniolo, autore del primo gol a Verona, ha qualche problema fisico per la botta ricevuta in occasione dell’espulsione di Dawidowicz, ma comunque sarà squalificato per il match contro i bulgari a meno che non venga accolto il ricorso della società giallorossa. A meno di sorprese, dunque, sarà duo d’attacco composto da Belotti e Abraham, con capitan Pellegrini alle spalle. A centrocampo altra titolarità per Camara al fianco di Cristante.

Il Ludogorets di Gencev risponde con un 4-2-3-1 con Thiago terminale offensivo, Pedrinho, Tekpetey e Cauly alle spalle.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Vina, Smalling, Kumbulla; El Shaarawy, Camara, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Belotti, Abraham. All. Mourinho.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Piotrowski, Pedrinho; Tekpetey, Cauly, Rick; Thiago. All. Gencev.

Pronostici Europa League 3 Novembre: le altre sfide da non perdere

Nel gruppo A è testa a testa tra Arsenal (12 punti) e PSV Eindhoven (10), dopo la vittoria degli olandesi proprio contro i Gunners. Gli inglesi giocheranno in casa contro il fanalino di coda Zurigo, mentre il PSV fa visita al Bodo/Glimt.

Nel gruppo B, invece, sono a pari punti Fenerbahce e Rennes (11), che giocheranno rispettivamente in trasferta con la Dinamo Kiev e in casa con l’AEK Larnaca quindi sulla carta i francesi hanno qualche possibilità in più rispetto ai turchi.

Nel gruppo D il Royale Union SG è già agli ottavi con 13 punti conquistati e sarà ago della bilancia ospitando l’Union Berlino (2° a 9 punti), mentre il Braga (7) giocherà in casa contro il fanalino Malmo fermo a zero punti.

Spareggio anche nel gruppo E, dove la Real Sociedad ospita il Manchester United con due risultati su tre a disposizione per avere la certezza del primo posto, mentre Sheriff-Omonia si giocano il 3° posto che vale gli spareggi di Conference League.

Friburgo, sicuro del primo posto nel girone G con 13 punti, mentre per la seconda piazza è testa a testa tra Qarabag (7 punti), che ospita proprio i tedeschi, e Nantes (6), che fa visita al fanalino di coda Olympiakos.

Infine, nel gruppo H, è già agli ottavi con 10 punti il Ferencvaros, che sarà ospite del Trabzonspor. I turchi sono ancora in lotta per gli spareggi, esattamente come le due squadre che si affrontano nell’altro match, ovvero Monaco-Stella Rossa.

Tutte le partite e le quote UEFA Europa League 2022-23

