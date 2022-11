Quote Europa League: Juventus-Nantes e Salisburgo-Roma

Sorteggio abbastanza fortunato per le due squadre italiane impegnate in Europa League. Le Juventus incontra la squadra francese del Nantes, mentre la Roma giocherà contro il Salisburgo.

Gli impegni delle squadre italiane

Sorteggio fortunato per la Juventus, che si scontrerà contro il Nantes. Per i bookmakers partita sul velluto per gli uomini di Mister Allegri. Il segno 1 giocato a 1.35, il pareggio bancato a 5, la vittoria esterna del Nantes bancato a quota 8.

Più complicato ma non impossibile il match della Roma a Salisburgo. Partita molto equlibrata nelle quote, con la vittoria dei giallorossi offera a 2.50, quella degli austriaci a 2.70, mentre il pareggio giocato a 3.40.

Altri match interessanti

Da segnalare i match tra Barcellona e Manchester United e Bayer Leverkusen e Monaco. La squadra spagnola parte favorita nella partita contro gli inglesi. Segno 1 offerto a 1.90, pareggio a 3.40, il colpo esterno del Manchester Unitet bancato 4 volte la posta giocata.

Interessante anche il match tra Bayer Leverkusen e Monaco. Il successo dei tedeschi inserito nella lavagna quote a 2, il pareggio offerto a 3.50, il colpo esterno dei francesi giocato a 3.60.

