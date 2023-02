Torna il calcio di Europa League, giovedì 16 febbraio 2023, alle ore 18.45, con l’andata degli ottavi di finale. La Roma gioca in Austria una partita non facile contro il Salisburgo. Pronostico Salisburgo-Roma match di Europa League del 16 febbraio 2023.

Stato di forma

Il Salisburgo arriva a questa importante partita di Europa League, in testa al campionato austriaco di Bundesliga, con 42 punti, frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta.

La Roma, allenata dal tecnico Josè Mourinho è al terzo posto nel campionato italiano di Serie A con 41 punti, a pari merito con Atalanta e Milan e viene da un buon periodo di forma, con 10 punti conquistati nelle ultime 5 partite di campionato giocate.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Roma

SALISBURGO(3-4-1-2): Kohn, Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer, Kjaergaad, Gourna-Dou, Sewald, Susic, Fernando, Adamu.

ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, El Sharawy, Pellegrini, Dybala, Abraham. All. Mourinho

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia una partita molto equlibrata. La vittoria dei padroni di casa del Salisburgo è offerta a quota 2.75, il pareggio pagato 3 volte la posta giocata, mentre il successo esterno della Roma è offerto a quota 2.55 su Sisal e 2.50 su Starcasinò.

Pronostico Salisburgo-Roma

Non sarà facile per la Roma espugnare il campo del Salisburgo. Il nostro pronostico premia o la vittoria dei padroni di casa o il pareggio 1X. Per il risultato finale 1-1 2-1 2-2