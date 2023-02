Dopo la lunga paura dedicata ai Mondiali di calcio, tornano le grandi manifestazioni europee di calcio. Giovedì 16 febbraio 2023 si gioca il match di andata in Europa League tra Juventus e Nantes. Pronostico Juventus-Nantes di giovedì 16 febbraio 2023, le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker.

Stato di Forma

La Juventus arriva a questa partita di andata dell’Europa League in buona forma, ma con le problematiche che derivano dalla penalizzazione di 15 punti ottenuta per il caso plusvalenze. Gli uomini allenati da Mister Massimiliano Allegri, vengono dalle due vittorie ottenute in campionato contro Salernitana e Fiorentina.

La formazione francese del Nantes, è solo al 13 posto in classifica in Ligue 1 con 28 punti, ma è reduce da due vittorie nelle ultime due partite del campionato di calcio francese, in trasferta ad Ajaccio e in casa contro il Lorient.

Le probabili formazioni di Juventus-Nantes

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

NANTES (5-4-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand. Allenatore: Antoine Kombouaré

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la Juventus la squadra nettamente favorita per la vittoria della partita. Il segno 1 è infatti quotato a 1.40 su Starcasinò e Sisal, il pareggio paga 5 volte la posta giocata, la vittoria esterna del Nantes offerta a quota 8.50.

Pronostico Juventus-Nantes di giovedì 16 febbraio 2023

La Juventus ha un organico nettamente superiore al Nantes e crediamo che a Torino possa vincere facilmente questo match. Pronostico 1. Risultato finale 2-0 3-1