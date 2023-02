Una delle partite più interessanti, dei match di andata degli ottavi di Europa League, in programma giovedì è sicuramente la partita che vede il Siviglia ospitare gli olandese del PSV. Pronostico Europa League: Siviglia-PSV del 16 febbraio 2023, le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker.

Stato di forma delle squadre

Il Siviglia arriva a questa andata degli ottavi di finale di Europa League, a metà classifica in Liga con 24 punti e con 9 punti conquistati nelle ultime 4 gare di campionato giocate, che hanno allontanato il Siviglia dalla zona retrocessione.

Il PSV arriva in Spagna al quarto posto in Eredivisie olandese, ma a soli 4 punti di distanza dalla capolista Feyenoord. Gli uomini allenati dal tecnico Ruud van Nistelrooij, sono reduci dalla robiante vittoria interna in campionato per 6 a 0 al Groningen.

Le probabili formazioni di Siviglia-PSV

Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Nianzou, Salas, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Lamela, En Nesyri, Torres.

Psv (4-2-3-1): Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Van Aanholt; Sangare, Gutierrez; Hazard, Til, Simons; De Jong

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, premiamo la vittoria del Siviglia a quota 2.20 su Sisal e a quota 2.25 su Starcasinò, il pareggio è giocato a quota 3.40, mentre il colpo esterno del PSV è pagato a quota 3.20.

Pronostico Europa League: Siviglia-PSV del 16 febbraio 2023

Per noi il Siviglia ha qualche cosa in più del PSV e il fattore casa potrebbe essere decisivo. Pronostico 1 – Risultato esatto 2-1 – 1-0