Alle ore 18.45, di giovedì 16 febbraio, è in programma il match tra Ajax e Union Berlino, valido per l’andata degli ottavi di finale di calcio in Eurooa League. Pronostico Ajax-Union Berlino, match di Europa League del 16/02/23, le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker.

Stato di forma delle squadre

La squadra di casa dell’Ajax, arriva a questa partita al terzo posto in classifica nel campionato olandese di Eredivisie, con 43 punti a meno 3 dalla capolista Feyenoord. Nelle ultime tre giornate di campionato ,sono arrivati altrettanti successi, l’ultimo casalingo per 3 a 1 contro il Waalwijk.

La formazione tedesca dell’Union Berlino, allenata dal tecnico Urs Fischer, arriva in Olanda, seconda in classifica in Bungesliga con 42 punti, ad un solo punto di distanza dalla capolista Bayern Monaco e con una striscia di ben 5 vittorie consecutive, l’ultima ottenuta sul campo del Lipsia per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Ajax-Union Berlino

Ajax: Rulli, Rensch, E. Alvarez, Timber, Wijndal, Berghuis, Taylor, Klaassen, Kudus, Conceicao, Tadic

Union Berlino: Ronnow, Doekhi, Knoche, Leite, Juranovic, Laidouni, Khedira, Haberer, Giesselmann, Becker, Behrens

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono favorita la vittoria dei padroni di casa dell’Ajax. Il segno 1 è pagato a quota 1.90 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a quota 3.50, la vittoria esterna della squadra tedesca pagata a 3.90.

Pronostico Ajax-Union Berlino, match di Europa League del 16/02/23

La squadra di casa dell’Ajax è favorita per il fattore campo, ma attenzione perchè l’Union Berlino è in forma e potrebbe anche vincere ad Amsterdam. Pronostico 1-2